Уличные павильоны Книжных аллей проработают полгода — литературное пространство будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00 до 17 октября. Здесь можно выбрать книгу из более 50 тысяч наименований — в том числе работы петербургских писателей, краеведческую литературу, книжные новинки для детей.

В 2021 году основные партнеры проекта — лучшие петербургские издательства. Это «Союз писателей Петербурга», издательский дом «Питер», издательство «Детское время», издательство «Лимбус Пресс», издательство «Машина времени», издательство «Лениздат» и многие другие.

«Это уникальная, на мой взгляд, возможность для писателей познакомить со своим творчеством горожан и гостей города, приобрести новых поклонников. Книжные аллеи — это открытое пространство для живого диалога и дискуссий. Напоминаю, что менее 10 дней осталось до знакового литературного события года —открытия Санкт-Петербургского международного книжного салона, который в этом году впервые пройдет на Дворцовой площади с 26 по 29 мая», — отметил председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

Книжные аллеи будут работать ежедневно с 10:00 до 22:00 до 17 октября.