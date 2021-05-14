Не только «Мастер и Маргарита»: 5 важных книг Михаила Булгакова

«Роковые яйца» (1924)

В своей сатирической повести «Роковые яйца» Булгаков одним из первых в России начинает разговор о профессуре. Его герой — самоотверженный Персиков — ученый, делающий грандиозное открытие: «луч жизни». Он ставит опыты и изучает возможности этого луча, но изобретение попадает не в те руки — и вместо спасительного чуда случается катастрофа. Фантастический сюжет частично заимствован Булгаковым из «Пищи богов» Герберта Уэллса (в повести даже есть прямое упоминание).

Существовала первоначальная редакция «Роковых яиц», отличная от опубликованной, о чем сохранились воспоминания. Так, 27 декабря 1924 года Булгаков читал повесть на собрании литераторов «Никитинские субботники», где и озвучил альтернативный финал. В нем не было ни намека на хэппи-энд: чудовищные полчища гадов двинулись на Москву, осадили ее и опустошили. Заключительная картина — мертвая столица и огромный змей, обвившийся вокруг колокольни Ивана Великого.

Есть предположения, что финал мог быть изменен по цензурным соображениям. Повесть впервые была опубликована в 1925 году в литературном журнале «Недра» и оказалась роковой, как и яйца в ней, но в судьбе Булгакова. После нее критики начинают рассматривать его как реакционного писателя, не боящегося говорить об острых вопросах, как политических, так и социальных. Многие видят в произведении сатиру на Ленина, большевиков и революционную борьбу.