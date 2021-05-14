Не только «Мастер и Маргарита»: 5 важных книг Михаила Булгакова

«Мастер и Маргарита» — самый популярный русский роман XX века и наиболее знаменитый у Михаила Булгакова. К 130-летию писателя — он родился 15 мая — главный редактор крупнейшего книжного сервиса по подписке MyBook Екатерина Писарева вспомнила еще пять важных произведений Михаила Афанасьевича, которые обязательно стоит прочитать (или перечитать).
«Роковые яйца» (1924)
В своей сатирической повести «Роковые яйца» Булгаков одним из первых в России начинает разговор о профессуре. Его герой — самоотверженный Персиков — ученый, делающий грандиозное открытие: «луч жизни». Он ставит опыты и изучает возможности этого луча, но изобретение попадает не в те руки — и вместо спасительного чуда случается катастрофа. Фантастический сюжет частично заимствован Булгаковым из «Пищи богов» Герберта Уэллса (в повести даже есть прямое упоминание).
Существовала первоначальная редакция «Роковых яиц», отличная от опубликованной, о чем сохранились воспоминания. Так, 27 декабря 1924 года Булгаков читал повесть на собрании литераторов «Никитинские субботники», где и озвучил альтернативный финал. В нем не было ни намека на хэппи-энд: чудовищные полчища гадов двинулись на Москву, осадили ее и опустошили. Заключительная картина — мертвая столица и огромный змей, обвившийся вокруг колокольни Ивана Великого.
Есть предположения, что финал мог быть изменен по цензурным соображениям. Повесть впервые была опубликована в 1925 году в литературном журнале «Недра» и оказалась роковой, как и яйца в ней, но в судьбе Булгакова. После нее критики начинают рассматривать его как реакционного писателя, не боящегося говорить об острых вопросах, как политических, так и социальных. Многие видят в произведении сатиру на Ленина, большевиков и революционную борьбу.
«Собачье сердце» (1925)
Следующая повесть Булгакова, увы, не была допущена к печати при жизни автора и увидела свет только в 1987 году — в журнале «Знамя».
Действие разворачивается в знаменитом «калабуховском» доме (доходный дом архитектора Кулагина) на Пречистенке. Главный герой — профессор Филипп Филиппович Преображенский – достиг удивительных высот в омолаживающих операциях. В какой-то момент он идет дальше и ставит рискованный эксперимент: превращает бездомного пса Шарика в человека (путем пересадки гипофиза и семенников от умершего люмпена). Новоявленный человек по имени Полиграф Полиграфович Шариков оказывается редкостным мерзавцем и начинает хамить своему создателю. Преображенский задумывается о том, что же в действительности делает человека человеком, и решает исправить свою ошибку.
В 1926 году рукопись повести была изъята у Булгакова при обыске, и долгое время до официальной публикации она распространялась в самиздате.
«Зойкина квартира» (1925)
Одна из самых известных пьес Михаила Булгакова. Сам автор определяет ее как «трагическую буффонаду, в которой в форме масок показан ряд дельцов нэпманского пошиба в наши дни в Москве». Пьеса была написана по заказу Театра имени Вахтангова. Главные роли в ней играли легендарные Цецилия Мансурова и Рубен Симонов.
По сюжету предприимчивая Зоя Денисовна Пельц открывает в собственной квартире швейную мастерскую, которая по ночам становится «веселым домом». Пельц очень нужны деньги, чтобы эмигрировать во Францию вместе со своим возлюбленным, разорившимся графом Павлом Федоровичем Обольяниновым. Бизнес процветает, но до того момента, пока один из главных посетителей Зои, богач Гусь, не встречает в квартире свою любовницу Аллу, поступившую к Пельц в качестве «манекенщицы». Все, как всегда, идет не по плану, и череда событий приводит к убийству.
«Зойкина квартира» и по сей день популярна — ее ставят по всему миру (несколько лет назад даже в формате иммерсивного театра). Кстати, считается, что у главной героини Зои есть несколько реальных прототипов. Это Зоя Шатрова (ее притон у Никитских ворот пользовался бешеной популярностью у творческой богемы), Адель Тростянская и Наталья Шифф.
«Белая гвардия» (1925)
Булгаков долго работал над своим первым романом. За это время он успел разойтись со своей первой женой Татьяной Лаппа и начать жить с новой супругой — Любовью Белозерской, которой в итоге и посвятил «Белую гвардию».
В 1925 году «Белую гвардию» начали публиковать частями в журнале «Россия», но полностью выйти она не успела — издание закрылось. Целиком роман был напечатан в СССР только в 1966 году (уже после смерти автора) и с цензурными купюрами.
События разворачиваются с декабря 1918 года по февраль 1919-го. В центре сюжета — семейство Турбиных, оказавшееся в водовороте Гражданской войны в Украине. Город занят немецкими оккупационными войсками, у власти — гетман, параллельно наступает армия Петлюры. Русские офицеры безуспешно пытаются защитить Город, но проигрывают, толком не атаковав. В неназваном Городе можно легко узнать Киев, но Булгаков принципиально абстрагируется и избегает исторической достоверности. После завершения романа Михаил Афанасьевич садится писать пьесу по его мотивам — «Дни Турбиных». Она была поставлена во МХАТе и с успехом шла до июня 1941 года.
«Театральный роман» (1936)
Неоконченное произведение Михаила Булгакова, относящееся к позднему периоду его творчества. По воспоминаниям, Булгаков начал писать его после окончательного разрыва со МХАТом. Изначально роман назывался «Записки покойника».
Повествование идет от первого лица. Главный герой — некий писатель Сергей Максудов — рассказывает, как функционирует издательский и театральный мир. Все перипетии описаны Булгаковым довольно иронично и едко — и обсуждения, и читки, и методика работы главного режиссера Ивана Васильевича (в нем легко угадывается Константин Станиславский). Вдова писателя (его третья жена) Елена Булгакова даже составила список реальных персон, ставших прототипами героев. Среди них— Владимир Немирович-Данченко, Ольга Книппер-Чехова, Павел Марков, Василий Качалов и многие другие.
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