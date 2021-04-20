Прилепин, Водолазкин и Шойгу: объявлен длинный список литературной премии «Большая книга» в 2021 году

Наринэ Абгарян — «Симон»

Пётр Алешковский — «Секретики»

Дмитрий Бавильский — «Желание быть городом»

Павел Басинский — «Соня, уйди!»

Ирина Богатырёва — «Белая согра»

Вера Богданова — «Павел Чжан и прочие речные твари»

Илья Бояшов — «Морос, или Путешествие к озеру»

Юрий Буйда — «Сады Виверны»

Оксана Васякина — «Рана»

Эдуард Веркин — «Осеннее солнце»

Евгений Водолазкин — «Оправдание Острова»

Алина Гатина — «Саван. Второе дыхание»

Михаил Гиголашвили — «Кока»

Алла Горбунова — «Конец света, моя любовь»

Андрей Дмитриев — «Этот берег»

Ксения Драгунская — «Туда нельзя»

Шамиль Идиатуллин — «Последнее время»

Павел Крусанов — «Голуби»

Майя Кучерская — «Лесков. Прозёванный гений»

Борис Минаев — «Площадь борьбы»

Сергей Носов —«Книга о Петербурге»

Владимир Паперный — «Архив Шульца»

Александр Пелевин — «Покров-17»

Елена Погорельская, Стив Левин — «Исаак Бабель. Жизнеописание»

Ольга Покровская — «Летучий корабль»

Алексей Поляринов — «Риф»

Захар Прилепин — «Ополченский романс»

Виктор Ремизов — «Вечная мерзлота»

Андрей Рубанов — «Человек из красного дерева»

Сергей Самсонов — «Высокая кровь»

Павел Селуков — «Как я был Анной»

Роман Сенчин — «Петля»

Алексей Слаповский — «Недо»

Александр Соболев — «Грифоны охраняют лиру»

Марина Степнова — «Сад»

Булат Ханов — «Развлечения для птиц с подрезаннымикрыльями»

Роман Шмараков —«Алкиной»

Сергей Шойгу — «Про вчера»

Леонид Юзефович — «Филэллин»

Рукопись №109 «Раб небесный»

Рукопись №199 «Деструдо»

Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. Денежны приз первой степени составляет 3 миллиона рублей, второй степени 1,5 миллионов, третьей — 1 миллион рублей. В составе жюри около ста человек, что обеспечивает независимость и широкую общественную экспертизу.