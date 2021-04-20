Прилепин, Водолазкин и Шойгу: объявлен длинный список литературной премии «Большая книга» в 2021 году

Оргкомитет литературной премии «Большая книга» объявил длинный список номинантов 2021 года. В него вошла работа писателя Евгения Водолазкина «Оправдание Острова», «Ополченский романс» Захара Прилепина и книга «Про вчера» министра обороны России Сергея Шойгу. Публикуем полный список претендентов на премию.
Наринэ Абгарян — «Симон»
Пётр Алешковский — «Секретики»
Дмитрий Бавильский — «Желание быть городом»
Павел Басинский — «Соня, уйди!»
Ирина Богатырёва — «Белая согра»
Вера Богданова — «Павел Чжан и прочие речные твари»
Илья Бояшов — «Морос, или Путешествие к озеру»
Юрий Буйда — «Сады Виверны»
Оксана Васякина — «Рана»
Эдуард Веркин — «Осеннее солнце»
Евгений Водолазкин — «Оправдание Острова»
Алина Гатина — «Саван. Второе дыхание»
Михаил Гиголашвили — «Кока»
Алла Горбунова — «Конец света, моя любовь»
Андрей Дмитриев — «Этот берег»
Ксения Драгунская — «Туда нельзя»
Шамиль Идиатуллин — «Последнее время»
Павел Крусанов — «Голуби»
Майя Кучерская — «Лесков. Прозёванный гений»
Борис Минаев — «Площадь борьбы»
Сергей Носов —«Книга о Петербурге»
Владимир Паперный — «Архив Шульца»
Александр Пелевин — «Покров-17»
Елена Погорельская, Стив Левин — «Исаак Бабель. Жизнеописание»
Ольга Покровская — «Летучий корабль»
Алексей Поляринов — «Риф»
Захар Прилепин — «Ополченский романс»
Виктор Ремизов — «Вечная мерзлота»
Андрей Рубанов — «Человек из красного дерева»
Сергей Самсонов — «Высокая кровь»
Павел Селуков — «Как я был Анной»
Роман Сенчин — «Петля»
Алексей Слаповский — «Недо»
Александр Соболев — «Грифоны охраняют лиру»
Марина Степнова — «Сад»
Булат Ханов — «Развлечения для птиц с подрезаннымикрыльями»
Роман Шмараков —«Алкиной»
Сергей Шойгу — «Про вчера»
Леонид Юзефович — «Филэллин»
Рукопись №109 «Раб небесный»
Рукопись №199 «Деструдо»
Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. Денежны приз первой степени составляет 3 миллиона рублей, второй степени 1,5 миллионов, третьей — 1 миллион рублей. В составе жюри около ста человек, что обеспечивает независимость и широкую общественную экспертизу.
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