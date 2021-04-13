Новая детская книга Джоан Роулинг «Рождественский поросенок» выйдет на русском языке в октябре 2021 года

Джек обожает свою детскую игрушку по имени Глупый Поросенок. Он всегда был рядом с мальчиком — и в радости, и в печали. Пока однажды в канун Рождества не произошло что-то ужасное — поросенок пропал! Но сочельник — ночь чудес, ночь, когда все оживает, даже игрушки. А у Рождественского Поросенка, новой игрушки Джека и раздражающей замене Глупому Поросенку, как раз появляется смелый план. Вместе они отправятся в волшебное путешествие, чтобы найти потерянное и спасти самого лучшего друга, который когда-либо был у Джека.

The Christmas Pig» («Рождественский Поросенок») — первый детский роман Джоан Роулинг со времен Гарри Поттера. Книга выйдет следом за сказкой «Икабог», которая ознаменовала возвращение писательницы к детской литературе. Во время самоизоляции «Икабог» был бесплатно опубликован в интернете для юных читателей. Позднее книга вышла на бумаге, а весь гонорар от ее продажи Роулинг перечислила в свой благотворительный фонд Volant, чтобы помочь группам людей, наиболее пострадавшим от пандемии.

На русском языке в издательстве «Азбука-Аттикус» новая детская книга Джоан Роулинг выйдет 12 октября 2021 года — в подарочном оформлении, с цветной обложкой, девятью черно-белыми разворотами и иллюстрациями художника Джима Филда.