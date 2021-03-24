В Главном штабе открывается молодежная библиотека по искусству

В подборе литературы для открытой библиотеки участвовали современные художники, кураторы и музейные эксперты. Они отобрали более 1 500 европейских и российских изданий, которые посвящены мировой культуре и современному искусству, архитектуре и дизайну, фотографии и моде, театру и кино. В библиотеке представлены книги и каталоги, опубликованные Государственным Эрмитажем, а также издания проекта «Музей 15/24». Собрание также включает графические романы и специальную коллекцию комиксов.

Пространство библиотеки спроектировано и оформлено с учетом мирового опыта и современных дизайн-решений, применяемых для музейных библиотек. Для комфортной работы с книгами здесь подобрана специальная палитра интерьера и выбрана эргономичная мебель.

Открытая молодежная библиотека, расположенная в Главном штабе рядом с Молодежным центром Эрмитажа, работает в формате читального зала и доступна в часы работы музея. Основным куратором стала Кристина Штайнбрехер-Пфандт, куратором от Эрмитажа выступил Дмитрий Озерков. «Посещение позволит любому посетителю Главного штаба дополнить свой зрительский опыт — читательским, получить новые знания в области искусства, в первую очередь — современного», — говорят в музее.

Новое пространство возьмет на себя не только функцию читального зала, но и места для различных мероприятий, в том числе — публичных дискуссий и встреч. В связи с существующими санитарно-эпидемиологическими ограничениями, в первое время библиотека будет работать только по предварительной онлайн-записи на ресурсах Молодежного центра и по входному билету в Главный штаб. Студенты и курсанты могут посетить музей по бесплатному входному билету. Бесплатное посещение студентами возможно со вторника по воскресенье по сеансам, количество билетов ограничено.

Открытие библиотеки запланировано на 26 марта.