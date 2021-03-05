В США нашли утерянное стихотворение Набокова от лица влюбленного Супермена

Стихотворение в Библиотеке редких книг Йельского университета обнаружил литературовед и переводчик Андрей Бабиков. произведение было создано летом 1942 года — через несколько лет после того, как Набоков прибыл в США из Франции. Набоков отправлял работу в New Yorker, но ее не стали публиковать.

Набоков пишет о любви Супермена к подруге Лоис Лейн, чувства к которой из-за своих сверхспособностей не может выразить в полной мере. Их брак, по мнению Набокова, «был бы убийством», потому что эвфемистический «взрыв любви» Человека из стали мог убить его будущую жену. Даже если бы «хрупкое тело» Лейн выдержало, Набоков размышляет: «Какой чудовищный младенец, сбив хирурга с ног, проковылял бы в охваченный благоговением город?».

Набоков пытался опубликовать стихотворение в New Yorker, но поэтический редактор журнала Чарльз Пирс отказал ему. «Пирс и представить себе не мог, что отказ публиковать, возможно, первое в мире стихотворение о Супермене означал, что оно никогда и нигде не появится. Он также не мог представить, его его автор к концу 1950-х годов станет всемирно известным писателем, дразнящей загадкой для потенциальных читателей и ценителей его искусства. И что отвергнутое стихотворение 1942 года станет одной из недостающих страниц его творческой биографии», — пишет литературовед и переводчик Андрей Бабиков.