Победитель аукциона станет обладателем 452 томов из персональной библиотеки журналиста, а также сертификата подлинности, подписанного Леонидом Парфеновым лично. Нового счастливого владельца ждут легендарная серия «Библиотека всемирной литературы», собрания сочинений отечественных и зарубежных классиков — Брюсова, Бунина, Гоголя, Достоевского, Евтушенко, Набокова, Бальзака, Гете, Гюго, Роллана, Флобера и других, словари, энциклопедии, а также 8 томов «Тысячи и одной ночи».

Аукцион уже стартовал и закончится во вторник, 2 марта, в 18:00 по московскому времени. Торги пройдут в аккаунте «Подписных изданий» в Instagram. Поднять цену можно в комментариях под постом или в директе, стартовая цена личной библиотеки Леонида Парфенова — 10 тысяч рублей, шаг повышения — также 10 тысяч. Принять участие в аукционе смогут как физические, так и юридические лица. После подведения итогов во вторник вечером предложивший самую высокую цену должен будет перечислить деньги благотворительному проекту «Помощь».

«Основной целью проекта является обеспечение работы сервис-приложения «Помощь» по оказанию прозрачной адресной помощи нуждающимся людям в соответствии с их индивидуальными потребностями. С помощью приложения любой пользователь имеет возможность просто и эффективно помогать другим людям, понимая кому и на что конкретно он жертвует свои деньги. Первой целевой группой проекта стали пожилые люди, наиболее уязвимая аудитория в настоящее время», — говорят в «Подписных изданиях».