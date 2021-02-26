Лауреатом премии «Просветитель»-2020 в номинации «Естественные и точные науки» стал Николай Кукушкин с книгой «Хлопок одной ладонью. Как неживая природа породила человеческий разум». «Книга Николая Кукушкина — это очень смелый замах объять необъятное: описать примерно историю всего, чуть ли не от Большого взрыва до происхождения человеческого разума. В ней много важных, свежих идей, которые будет очень полезно узнать», — отметил член жюри премии, доктор биологических наук и профессор РАН Александр Марков.

В номинации «Гуманитарные науки» премию получил Сергей Чупринин за работу «Оттепель: События. Март 1953 — август 1968 года». «Это абсолютно современная найденная сегодня дистанция и интонация, в которой на равных сочетаются официальные документы и очень личные дневники. Мне кажется, что следом за этой огромной энциклопедической книгой должен появиться какой-то портал или сайт, который в современном мультимедийном варианте представит нам всю эту очень важную сегодня для нас, очень поучительную эпоху оттепели», — говорит о лауреате член жюри, поэт, математик и заслуженный учитель России Евгений Бунимович.

В спецноминации «Просветителя» TeenTalk за лучшее научно-популярное издание для подростков премия разделена между Лялей Кандауровой и Мариэттой Чудаковой за многолетнюю просветительскую деятельность для детей и подростков.

Лауреатом премии «Просветитель.Перевод» в номинации «Гуманитарные науки» признана книга Робера Венсана «Время банкетов: Политика и символика одного поколения (1818–1848)» в переводе Веры Мильчиной.

Лучшим переводным изданием в номинации «Естественные и точные науки» стала книга Роберта Сапольски «Биология добра и зла: Как наука объясняет наши поступки».

Победителем народного голосования стали книга «Средневековье крупным планом» Олега Воскобойникова (издательство «Бомбора») и «Странная обезьяна. Куда делась шерсть и почему люди разного цвета» Александра Соколова (издательство «Альпина нон-фикшн»). Специальный приз был вручен издательству Европейского университета в Петербурге за серию книг «Азбука понятий».

Посмотреть лонг-лист премии «Просветитель»-2020 за лучшие научно-популярные книги на русском можно здесь. А в 2019 году Журналист, телеведущий и лауреат «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Леонид Парфенов получил специальный приз премии за свой проект «Парфенон» — «За вклад в цифровую культуру».