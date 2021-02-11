СПбГУ открывает выставку о Владимире и Вере Набоковых ко Дню всех влюбленных

«Как мне объяснить тебе, мое счастье, мое золотое, изумительное счастье, насколько я весь твой — со всеми моими воспоминаниями, стихами, порывами, внутренними вихрями? Объяснить — что слова не могу написать без того, чтобы не слышать, как произнесешь ты его, и мелочи прожитой не могу вспомнить без сожаленья — такого острого! — что вот мы не вместе прожили ее, будь она самое, самое личное, непередаваемое, а не то просто закат какой-нибудь, на повороте дороги, — понимаешь ли, мое счастье?» — писал Набоков жене.

После смерти мужа на Веру легли заботы по распоряжению его наследием, проверке публикацией и переводов. В том числе она самостоятельно перевела на русский язык роман Pale Fire под названием «Бледный огонь».

Выставка «Владимир и Вера Набоковы. Ко Дню всех влюбленных» пройдет с 12 февраля по 1 марта 2021 года в Музее Набокова СПбГУ на Большой Морской улице, 47.