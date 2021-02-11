СПбГУ открывает выставку о Владимире и Вере Набоковых ко Дню всех влюбленных

12 февраля в Музее Набокова на Большой Морской улице откроется выставка «Владимир и Вера Набоковы. Ко Дню всех влюбленных». В экспозицию войдут редкие фотографии и книги, рассказывающие об удивительных отношениях супругов и пережитых ими взлетах и падениях.
Вера и Владимир Набоковы прожили в браке более 50 лет. Они познакомились в 1923 году в Берлине и сразу осознали, что их встреча была предопределена судьбой. «На протяжении всей совместной жизни Вера всегда была опорой для супруга, вдохновляла и подталкивала его к новым творческим совершениям. Владимир, в свою очередь по-настоящему дороживший «своим счастьем», был надежным спутником для Веры вплоть до конца своих дней», — говорят в СПбГУ.
«Как мне объяснить тебе, мое счастье, мое золотое, изумительное счастье, насколько я весь твой — со всеми моими воспоминаниями, стихами, порывами, внутренними вихрями? Объяснить — что слова не могу написать без того, чтобы не слышать, как произнесешь ты его, и мелочи прожитой не могу вспомнить без сожаленья — такого острого! — что вот мы не вместе прожили ее, будь она самое, самое личное, непередаваемое, а не то просто закат какой-нибудь, на повороте дороги, — понимаешь ли, мое счастье?» — писал Набоков жене.
После смерти мужа на Веру легли заботы по распоряжению его наследием, проверке публикацией и переводов. В том числе она самостоятельно перевела на русский язык роман Pale Fire под названием «Бледный огонь».
Выставка «Владимир и Вера Набоковы. Ко Дню всех влюбленных» пройдет с 12 февраля по 1 марта 2021 года в Музее Набокова СПбГУ на Большой Морской улице, 47.
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