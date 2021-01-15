Ранее не опубликованная книга Толкина «Утраченный путь и другие истории» выйдет на русском языке

Утраченный путь и другие истории» выйдет в феврале 2021 года. Произведение входит в состав двенадцатитомной «Истории Средиземья», вышедшей под редакцией сына писателя Кристофера Толкина. «Утраченный путь» был начат Толкином во второй половине 1920-х. Роман рассказывает о двух путешественниках во времени, пытающихся найти утраченный путь в древнюю эльфийскую землю Нуменор.

«Гибель Гондолина» выйдет на русском языке в издательстве Это первое произведение Толкина о Средиземье, написанное в 1917 году в госпитале, где он восстанавливался после болезни. «Книга написана под впечатлением от кровопролитной битвы при Сомме и повествует о падении эльфийской крепости Гондолин, взятой силами Моргота в Первую эпоху, за многие тысячи лет до событий "Хоббита" и "Властелина колец"», — говорят в издательстве.