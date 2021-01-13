В 2021 году на Дворцовой площади планируют впервые провести книжный фестиваль

«Несмотря на пандемию, мы провели книжные мероприятия, это книжная ярмарка на Красной площади. Вы знаете, она стала серьезным событием. Наконец-то, я надеюсь, [в этом году] мы проведем впервые на Дворцовой площади такое же мероприятие», — сообщил президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

По мнению Степашина, в 2021 году Российский книжный союз должен сосредоточить усилия на помощи писательским организациям и самим писателям, по которым пандемия «нанесла серьезный удар». В частности для этого в 2020-ом была создана Ассоциация писательских союзов России.

Ежегодный книжный фестиваль «Красная площадь» был организован Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Российским книжным союзом при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Москвы. В 2020 году он прошел у стен Кремля с 6 по 8 июня и стал самым камерным за всю историю — согласно действующим тогда ограничениям, посетить его могли по специальным приглашениям не более 6 тысяч человек в день.