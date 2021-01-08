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В пространстве «Флигель» появился новый книжный магазин «Перед прочтением сжечь»

В развлекательном кластере «Флигель» открылся книжный магазин «Перед прочтением сжечь». Как сообщает «Бумага» со ссылкой на создательница Ольга Богданова, в нем можно найти книги о личном и профессиональном развитии.

В магазине можно найти книжные новинки, комиксы, графические романы, а также литературу по психологии, архитектуре, философии, урбанистике, саморазвитию, маркетингу и программированию. Здесь же можно купить сувениры и подарки. Прочтенные книги принимают в трейд-ин.

Кроме того, в «Перед прочтением сжечь» пускают с собакой или с кофе.  Магазин работает каждый день с 12:00 до 22:00 по адресу Восстания, 24/27.

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