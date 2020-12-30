Новая книга Владимира Сорокина «Доктор Гарин» выйдет в 2021 году

Новый роман Владимира Сорокина «Доктор Гарин» выйдет в серии «Весь Сорокин», которая на данный момент включает 18 изданий. Подробности сюжета и точная дата выхода книги пока не называется.

Напомним, ранее жюри, группа экспертов и специальные гости дебатов премии «Супер-НОС», которые прошли в Нью-Йорке 5 февраля, выбрали лучшую книгу десятилетия и всей истории конкурса — с 2009 по 2019 год. Приз отдали роману Владимира Сорокина «Метель», победителю 2010 года.

Также имена главных российских писателей десятилетия назвал Дмитрий Быков. В его личном списке — от Владимира Сорокина до лауреата «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Евгения Водолазкина.