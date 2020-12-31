Глава издательства «Эксмо»: «Самый продаваемый жанр – триллер. Людям захотелось читать книги, где после плохих событий – хороший конец»

Удаленный формат работы в вашей компании прижился после весеннего локдауна?

В нем, конечно, есть и минусы, и плюсы. Людям важно общение, и кто-то сам вернулся в офис, а кому-то мы сами предложили вернуться. В настоящее время у нас 50% сотрудников работают полностью на удаленном режиме, а остальные 50% — в режиме 2 дня дома, 3 дня в офисе. У нас, кстати, уже многие переболели ковидом.

В апреле у вас выручка упала почти вдвое — до 400 млн рублей. Какая динамика сейчас?

В августе-сентябре у нас выручка полностью восстановилась и показатели были близки к аналогичному периоду 2019 года. Но к сожалению, с сентября-октября, из-за второй волны, вновь началось падение. В декабре снижение составило 10% к уровню прошлого года. Причем, больше всего «просела» Москва — на 20-30% в наших магазинах, в то время как в регионах – это 5-7%.

Обычно в регионах всегда падение в кризис больше, чем в Москве.

Я думаю, что сейчас в Москве снижение из-за того, что люди избегают места массовых скоплений, ведут себя более осторожно. В регионах все-таки плотность населения не такая высокая, как в столице. Кроме того, в регионах большая часть книжных магазинов находится в стрит-ритейле, а в Москве — в торговых центрах. И у нас как раз падение больше всего в розничных точках, расположенных в ТРК. Я думаю, что «удаленка» тоже сыграла свою роль, в Москве процент работающих на дому выше, а в этом случае люди реже выходят из дома.

Авторы стали больше писать?

Больше! Например, Татьяна Устинова нам сдала две книги в этом году, обычно она по одной сдает. Историк моды Александр Васильев нам книгу прислал. Я уверен, что, если бы не карантин, у него бы не нашлось времени ее написать.

А читали больше в этом году?

Пока сложно подвести итоги, так как большое исследование на эту тему будет весной. Если рассуждать, что рынок падает в год на 20%, то, соответственно, читать на 20% тоже должны меньше. Но мы смотрим разные запросы от покупателей и видим, что нет такого падения. Возможно, люди стали читать больше из собственных книжных запасов.

Число новинок выросло?

Наоборот, упало где-то на 15%. И производить книги стало дороже, и объем рынка сокращается.