Глава издательства «Эксмо»: «Самый продаваемый жанр – триллер. Людям захотелось читать книги, где после плохих событий – хороший конец»

Генеральный директор крупнейшего в России издательства «Эксмо» Евгениий Капьев в интервью «Собака.ru» рассказал, на какую сумму компания продала продукции в соцсетях, почему в пандемию пользовались спросом книги-триллеры и каким способом россияне снимали стресс в этом году.
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Генеральный директор крупнейшего в России издательства «Эксмо» Евгениий Капьев
Удаленный формат работы в вашей компании прижился после весеннего локдауна?
В нем, конечно, есть и минусы, и плюсы. Людям важно общение, и кто-то сам вернулся в офис, а кому-то мы сами предложили вернуться. В настоящее время у нас 50% сотрудников работают полностью на удаленном режиме, а остальные 50% — в режиме 2 дня дома, 3 дня в офисе. У нас, кстати, уже многие переболели ковидом.
В апреле у вас выручка упала почти вдвое — до 400 млн рублей. Какая динамика сейчас?
В августе-сентябре у нас выручка полностью восстановилась и показатели были близки к аналогичному периоду 2019 года. Но к сожалению, с сентября-октября, из-за второй волны, вновь началось падение. В декабре снижение составило 10% к уровню прошлого года. Причем, больше всего «просела» Москва — на 20-30% в наших магазинах, в то время как в регионах – это 5-7%.
Обычно в регионах всегда падение в кризис больше, чем в Москве.
Я думаю, что сейчас в Москве снижение из-за того, что люди избегают места массовых скоплений, ведут себя более осторожно. В регионах все-таки плотность населения не такая высокая, как в столице. Кроме того, в регионах большая часть книжных магазинов находится в стрит-ритейле, а в Москве — в торговых центрах. И у нас как раз падение больше всего в розничных точках, расположенных в ТРК. Я думаю, что «удаленка» тоже сыграла свою роль, в Москве процент работающих на дому выше, а в этом случае люди реже выходят из дома.
Авторы стали больше писать?
Больше! Например, Татьяна Устинова нам сдала две книги в этом году, обычно она по одной сдает. Историк моды Александр Васильев нам книгу прислал. Я уверен, что, если бы не карантин, у него бы не нашлось времени ее написать.
А читали больше в этом году?
Пока сложно подвести итоги, так как большое исследование на эту тему будет весной. Если рассуждать, что рынок падает в год на 20%, то, соответственно, читать на 20% тоже должны меньше. Но мы смотрим разные запросы от покупателей и видим, что нет такого падения. Возможно, люди стали читать больше из собственных книжных запасов.
Число новинок выросло?
Наоборот, упало где-то на 15%. И производить книги стало дороже, и объем рынка сокращается.
Какие книги были самые продаваемые в 2020 году?
В художественной литературе — это триллер «Внутри убийцы» Майка Омера. Детективы и триллеры стали в этом году лучше продаваться примерно на 5% больше по сравнению с прошлым годом. Мы предположили, что людям захотелось читать книги, в сюжете которых после плохих событий всегда хороший конец. Плюс, наверное, сыграл фактор закрытых кинотеатров, а людям хочется получать впечатления.
Еще в топе продаж детектив Александры Марининой «Безупречная репутация» и фантастический триллер «The One. Единственный». У триллера, кстати, очень актуальный сюжет для нашего времени. Он построен на том, что люди находят себе идеальную пару по результатам генетического анализа ДНК. Может и в нашей жизни это станет реальностью, поскольку знакомится становится гораздо тяжелее.
Если из нехудожественной литературы, то отлично продавалась книга Лабковского «Хочу и буду». В топе продаж серия писательницы Джен Синсеро «НИ СЫ», «НЕ НОЙ», «НЕ ТУПИ». Казалось бы, такие странные названия, но по дочитываемости книг в категории нон-фикшн у них самый высокие показатели. Кстати, что касается категории «бизнес-литература», то если раньше она росла, то в этом году стагнирует.
Из детской литературы очень хорошо продаются «Гравити Фолз. Дневник 3», книга Рейчел Липпинкотт «В метре друг от друга» и «Маленькая злая книга» Магнуса Миста.
Вы сами больше читали в этом году?
Да, больше. Прочел все триллеры-лидеры продаж. Прочел «Заживо в темноте» Омера, очень яркое впечатление эта книга на меня произвела. И недавно мы выпустили «The Energy Bus» Гордона — мировой бестселлер по управлению личной энергией, это последняя книга, которую я прочитал. В ней я почерпнул много интересных мыслей, полезных на данный момент.
Как пережили этот год издательства в России?
По моим данным массовых закрытий не было. По мелким издательствам я плохо владею информацией, но средние и крупные все работают. Издательский бизнес достаточно гибкий. Сокращение объемов книгопечатания да, было и думаю, что по итогам года этот показатель снизится на 20-30% по сравнению с 2019 годом.
Что происходило с книжными магазинами? Если закрылась сеть «Республика», у которой крупный инвестор, то у небольших магазинчиков совсем все плохо.
Да, в рознице ситуация самая тяжелая, потому что, если издатели имели возможность в период режима самоизоляции продавать книги через интернет, в том числе, в электронном и аудио формате, то розница стояла закрытая. Особенно тяжело пришлось магазинам в торговых центрах. Да, обанкротилась не только «Республика», в регионах есть сети, которые очень тяжело себя чувствуют. Закрывались одиночные магазины, причем среди них и легендарные, проработавшие более 20 лет. Точных цифр по закрытию книжных магазинов в России у меня нет, но по моим ощущениям, по итогам 2020 года статистика не должна превысить 10%. Есть и позитивные примеры: в Петербурге «Подписные издания», наоборот, расширили свою площадь.
Если смотреть динамику продаж книг по разным каналам, то какие из них показывают наибольший рост?
Конечно, интернет! С июля по октябрь в онлайне было продано 36% нашей продукции. Причем значительная часть на Wildberries. Эта площадка стала спасением для книжной индустрии. В этом году «Эксмо» через нее продала на 50% больше, чем годом ранее. На Ozon у нас тоже хорошая динамика.
Объем просроченной задолженности за ранее поставленные книги растет или ситуация стабилизировалась?
Ситуация тяжелая. За счет продаж в интернете нам еще удается справляться, но средний срок дебиторской задолженности вырос на 2,5 месяца. Цифра очень неприятная. Но надо находить взаимовыгодные решения, и мы, как издательство, стараемся книжную розницу поддерживать, искать возможности для решения проблем в зависимости от ситуации. Мы предоставили отсрочки для оффлайновых магазинов, договорились с ними о графике погашения, и пока все идет согласно плану, но по сравнению с 2019 годом с платежами за поставленный товар стало все гораздо хуже. Книги стали продаваться дольше, если раньше срок реализации был 6-7 месяцев, то сейчас — 12. Это значит, что и мы получаем деньги только через год от тех сетей, с кем работаем по договору реализации.
Какая стратегия сегодня работает на рынке книгоиздания?
Надо искать яркие бестселлеры, которые будут соответствовать текущим реалиям. В США книжный рынок растет за счет интересных книг. Например, книга Барака Обамы продана в количестве 850 тыс. экземпляров. В Америке очень хорошо проработана тема Black Lives Matter — вышло огромное количество книг и для детей, и для взрослых. В России издавать Барака Обаму или книги на тему Black Lives Matter бессмысленно, а глобальных трендов у нас нет, которые можно было бы представить в книгах. А для книгоиздания важно находить тенденции, соответствующие текущим реалиям. Но Россия — не единственная страна, где книжный рынок падает. Да, в США, Англии, Италии рынки растут, но очень много стран, где идет падение, например, во Франции оно катастрофическое. Примерно 10-15% игроков на мировом рынке показывают положительную динамику, а почти 90% — негативную.
В США большой популярностью пользовались в период первого локдауна раскраски для взрослых. Россия подхватила этот тренд?
Нет. У нас люди снимали стресс по-другому: больше готовили, занимались рукоделием, домом, садом, поэтому очень хорошо продавалась эта литература и как ни странно книги по эзотерике, астрологии, карты таро. В период большой неопределенности люди пытаются найти ответы и снять стресс в том числе и с помощью таких вещей.
Из-за инфляции на сколько выросла себестоимость книгопечатания?
Себестоимость выросла в зависимости от книги — на 10-20%. Мы пытаемся сдерживать рост цен, так как понимаем, что с доходами у населения тяжело.
На сколько снизился средний тираж книги? И какой тираж считается сегодня хорошим?
В нашем холдинге средний тираж снизился на 10%. Что касается тиража, то для бизнес-литературы — это 2-3 тыс. книг, для художественной и детской литературы хороший стартовый тираж — 3-4 тыс. Раньше мы выпускали больше дорогих книг, а теперь делаем акцент на более доступных изданиях. Кстати, корпоративные закупки книг в этом году снизились примерно на 20% по сравнению с прошлым годом. До пандемии компании в качестве новогодних подарков для сотрудников и их детей активно покупали книги, а теперь из-за локдауна бюджеты на эти цели сократили.
Есть ли необходимость меняться оффлайновым книжным магазинам?
Конечно, надо развивать интернет-магазины, автоматизировать процессы, сосредоточить усилия на онлайн-коммуникациях с читателями. Помните шутку этого года, на вопрос: «Кто управлял диджитал-трансформацией у вас в офисе?» И среди вариантов ответа — генеральный директор, it-директор, консультанты или covid-19 - все выбирали последний вариант. Именно он явился самым лучшим руководителем цифровых преобразований. Наша компания тоже перевела какие-то вещи в цифру гораздо быстрей, чем могла бы.
На книжном рынке роль социальных медиа выросла?
Да, очень сильно. В этом году через наши аккаунты в соцсетях мы продали продукции на 1 млн рублей.
Какой у вас прогноз по книжной индустрии на 2021 год?
Если не будет жестких ограничительных мер из-за пандемии, то думаю, что рынок будет стремиться к уровню 2019 года. Мы планируем рост на уровне 10%, но это с учетом бумажных, электронных и аудиокниг. Кстати, аудиокниги в 2019 году показали рост в 70%, поэтому я надеюсь, что эта категория и в 2021 году поддержит издателей. Хотя сам рынок аудиокниг очень маленький, в «Эксмо» на этот сегмент приходится не более 1-2% в общей структуре выручки.
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