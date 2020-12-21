Александр Курляндский родился 1 июля 1938 года в Москве. В 1961 году окончил Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева. С 1964 года — профессиональный литератор. Курляндский был одним и создателей мультсериала «Ну, погоди!». Он дебютировал в мультипликации первым выпуском погони Волка за Зайцем в 1968 году.

Курляндский написал четыре повести о главных персонажах мультсериала «Возвращение блудного попугая» попугае Кеше, коте Василии и вороне Кларе — «Вы не были на Таити?», «А нас и здесь неплохо кормят!», «Прелестно!», и «Попугай Кеша ищет клад». Писал юмористические рассказы, пять из которых вошли в киножурнал Ералаш. Также писал для взрослых — на его счету пародийный боевик «Тринадцатая ножка Буша» и книга «Тайны кремлевских подземелий».

Всего в фильмографии Александра Курляндского 68 работ — в том числе для журналов «Ералаш», «Фитиль» и альманаха «Веселая карусель». В 1970 и 1977 годах был дважды удостоен премии «Золотой телёнок» «Клуба 12 стульев» «Литературной Газеты».

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Александра Ефимовича Курляндского.