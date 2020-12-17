Уникальный альбом от Водолазкина, пособие по чистописанию прабабушки Гордеевой и другие книги уйдут с молотка на аукционе в пользу AdVita

Среди лотов аукциона — уникальный альбом от Евгения Водолазкина, работа над которым вдохновила его на создание «Авиатора», сборник рассказов из домашней библиотеки с автографом Людмилы Улицкой, пособие по чистописанию прабабушки Катерины Гордеевой, издания «Коло» и Европейского университета, книги из коллекции директора ЦВЗ «Манеж» Павла Пригары и многих других.

В рамках аукциона с молотка также уйдет графику коллекционера Кирилла Авелева и курс от «Носорога» в Школе издательского дела. Мероприятие проведет журналист, генеральный продюсер Новой сцены Александринского театра и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александр Малич.

Все собранные в рамках аукциона средства будут направлены на покупку лекарств для пациентов Научно-исследовательского института детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой. Закупки проведут в январе 2021года — когда запасы в аптеке клиники обычно заканчиваются, а новых квот еще нет.

Оnline-аукцион в пользу благотворительного фонда AdVita, который помогает детям и взрослым с онкологическими диагнозами, пройдет 19 декабря в Zoom. Начало в 13:00. Чтобы принять участие, нужно обязательно зарегистрироваться по ссылке.