«Круг Крузенштерна»: в Петербурге представили историко-биографическую книгу к 250-летию великого путешественника

Готовясь к 250-летию со Дня рождения адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна, Всемирный клуб петербуржцев совместно с «Газпромом» дает старт масштабному культурно-просветительскому проекту о жизни и деле великого путешественника. В рамках проекта уже представлена историко-биографическая книга «Круг Крузенштерна» — 450 страниц, содержащих факты из военной службы, научно-исследовательской и педагогической деятельности Крузенштерна.
«Это издание представляет собой некий новый жанр, в котором собраны материалы о жизни, деятельности и окружении великого человека. Нашей задачей было подобрать список авторов, глубоко, долго и заинтересованно занимающихся историей науки и соприкасающихся с Иваном Федоровичем. Рад, что нам действительно удалось собрать этот круг Крузенштерна — в создании книги помогали его прямые потомки, проживающие в разных частях света, и ученые, мы смогли поместить на страницах уникальные письма из личных архивов», — говорит один из авторов издания, потомок путешественника Алексей Крузенштерн.
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Алексей Крузенштерн
Общий тираж книги — 3000 экземпляров. Большая часть будет передана в Российскую национальную библиотеку, которая обеспечит распространение издания по библиотекам страны, также в Центральную военно-морскую библиотеку и фонд «Морское образование». Часть тиража будет передана в библиотеку Министерства обороны, Русское Географическое общество, Русское военно-историческое общество, Русское историческое общество. Электронный вариант книги будет выложен в открытом доступе на сайте Президентской библиотеки имени Ельцина, Российской национальной библиотеки и библиотеки РГО.
«Данное издание представляет собой уникальный пример работы по сохранению славных страниц истории России. На примере «Круга Крузенштерна» мы видим, как внимательное отношение к фактам и скрупулезная работа позволяют обнародовать новые подробности даже спустя столетия с момента событий. Именно детальное знание прошлого, в свою очередь, становится основой для понимания нашего настоящего и определяет векторы культурного развития страны, позволяя передавать ценности нации из поколения в поколение», — отметил директор Всероссийского музея Пушкина, заслуженный деятель искусств России Сергей Некрасов.
Иван Федорович Крузентшенр — русский мореплаватель, адмирал, возглавлявший в 1803-1806 годах первое русское кругосветное плавание. Экспедиция из двух кораблей отплыла из Кронштадта летом 1803 года, направилась через Атлантический океан, обогнула мыс Грон. Из русских и соседних с ними земель на севере Тихого океана она обратила особенное внимание на Камчатку, Курильские острова и Сахалин.
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