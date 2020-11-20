«Круг Крузенштерна»: в Петербурге представили историко-биографическую книгу к 250-летию великого путешественника

«Данное издание представляет собой уникальный пример работы по сохранению славных страниц истории России. На примере «Круга Крузенштерна» мы видим, как внимательное отношение к фактам и скрупулезная работа позволяют обнародовать новые подробности даже спустя столетия с момента событий. Именно детальное знание прошлого, в свою очередь, становится основой для понимания нашего настоящего и определяет векторы культурного развития страны, позволяя передавать ценности нации из поколения в поколение», — отметил директор Всероссийского музея Пушкина, заслуженный деятель искусств России Сергей Некрасов.

Иван Федорович Крузентшенр — русский мореплаватель, адмирал, возглавлявший в 1803-1806 годах первое русское кругосветное плавание. Экспедиция из двух кораблей отплыла из Кронштадта летом 1803 года, направилась через Атлантический океан, обогнула мыс Грон. Из русских и соседних с ними земель на севере Тихого океана она обратила особенное внимание на Камчатку, Курильские острова и Сахалин.