На русском впервые вышел посмертный роман Бориса Виана «Деваться некуда». Публикуем отрывок из книги автора «Пены дней»

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Эллен Брейстер... Эллен Брейстер... Эллен Брейстер...

Проснулся я внезапно: это резко тронулся поезд. Похоже, остановился он плавно, и это не нарушило мой дурной сон. Пока последние огоньки вокзала затухали в тоскливом осеннем тумане, я машинально причмокивал, словно что-то пережевывая.

Во рту было вязко, это ощущение напомнило мне, как два месяца тому назад в Корее я очнулся на операционном столе. Вообще-то, чтобы вспомнить о той операции, никаких дополнительных ощущений мне не требовалось. Я посмотрел на свою левую руку. Красивая штуковина, обтянутая желтой кожей. Скрытые внутри пружины и стальные рычаги позволяли мне делать почти все. Почти все.

Как бы эта штуковина смотрелась на плече девушки? Но вот это хирурга совсем не заботило. — У вас крепкая рука, — сказал он. — Так что полегче с рукопожатиями. Друзьям может быть больно.

Вы когда-нибудь видели снаряд для противотанковой пушки? И металлическую гильзу от него? Так вот я своей левой рукой могу разорвать ее как рулон папиросной бумаги! Действительно, очень хорошая рука. Правильная. И очень прочная. Я посмотрел на нее с симпатией. Я уже начинал к ней привыкать. Она казалась мне почти живой. Только если не класть ее на плечо девушке.

Девушке. Какой девушке?.. Имя какой девушки крутилось у меня в голове под стук вагонных колес?.. Похоже на имя героини популярной песенки... Эллен... Эллен Брейстер...

Господи, почему я подумал об этой девушке?

Я улыбнулся. Воспоминание было из приятных.

Блондинка, динамит, килограммов на пятьдесят, с округлостями в самых сочных местах, точеная, с фигурой русалки, до пояса, а ниже пояса — куда лучше: лично меня чешуя русалок немного раздражает. А ноги Эллен...

Я поднял выпавшую из моей руки газету «Сатердэй ивнинг пост»7 и принялся искать какую-

нибудь рекламу холодильников. Следовало сменить ход мыслей и подумать о чем-то другом... Ее золотые глаза, ее зубы — такие меленькие, что их наверняка было раза в два больше, чем у кого бы то ни было. А потом мне вспомнился рыжий папоротник в лесочке, где пахло мхом и грибами, и далекое солнце, и хижина, сооруженная каким-то заботливым охотником: в хижине было устроено ложе из сухих листьев папоротника...

Эллен Брейстер... Первая девушка, которая...

Ну... В общем... Первая...