В «Лабиринте» открылся предзаказ на книгу «Лытдыбр» — автобиографию «отца Рунета» Антона Носика.
Открылся предзаказ на книгу Антона Носика «Лытдыбр»
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Фото: Википедия
Книга состоит из дневниковых записей, публицистики, расшифровок интервью и диалогов Носика, которые были собраны Викторией Мочаловой и Еленой Калло. Все главы начинаются с предисловия от одного из его друзей, в числе которых Дмитрий Быков, Павел Пепперштейн Демьян Кудрявцев и другие. Также в книге можно найти фотографии из семейного архива.
По словам журналиста Демьяна Кудрявцева, издательство «АСТ», выпускающая книгу, еще не определилась с тиражом. Оформившим предзаказ гарантируют скидку в 18%. «У человека, написавшего сотни тысяч строк — при жизни вышла на бумаге одна книга, которую невозможно достать, да и та — в соавторстве. Здесь отобраны лучшие из его цифровых текстов, отредактированы, откомментированы, рассортированы по темам. Это реальная энциклопедия русской жизни начала века, написанная одним из самых активных и талантливых ее участников», — написал Кудрявцев.
Антон Носик — основатель Lenta.ru, Vesti.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com, он также работал топ-менеджером интернет-холдинга «Рамблер» и медиадиректором компании SUP Media, которой принадлежит LiveJournal. Носик умер в ночь с 8 на 9 июля 2017 года от сердечного приступа.
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