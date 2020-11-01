Открылся предзаказ на книгу Антона Носика «Лытдыбр»

По словам журналиста Демьяна Кудрявцева, издательство «АСТ», выпускающая книгу, еще не определилась с тиражом. Оформившим предзаказ гарантируют скидку в 18%. «У человека, написавшего сотни тысяч строк — при жизни вышла на бумаге одна книга, которую невозможно достать, да и та — в соавторстве. Здесь отобраны лучшие из его цифровых текстов, отредактированы, откомментированы, рассортированы по темам. Это реальная энциклопедия русской жизни начала века, написанная одним из самых активных и талантливых ее участников», — написал Кудрявцев.