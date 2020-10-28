О смерти писателя, переводчика и поэта, автора стихотворения «Чучело-мяучело» Михаила Яснова сообщила его жена Ася Петрова. «Друзья, у нас большое горе. Ушел замечательный поэт, прекрасный, умный, светлый и добрый человек, мой давний друг Миша Яснов. Светлая память и мои соболезнования его родным и близким…», — написал на своей странице депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский.

Михаил Давидович Яснов родился 8 января 1946 года в Ленинграде. Окончил вечернее отделение филологического факультета ЛГУ, параллельно работал в издательстве, где прошел путь от грузчика до старшего редактора. После окончания университета стал заниматься художественным переводом и поэзией для детей. С 1982 года состоял в Союзе писателей. Руководил студией художественного перевода при Французском институте Санкт-Петербурга.

Первая поэтическая публикация Яснова состоялась в в сборнике стихотворений юных поэтов «Час поэзии». В конце 1970-х годов начали выходить его переводные книги, а также книги стихов для детей, первая из которых — «Лекарство от зевоты» (1979). Стихи Михаила Яснова переводились на французский, английский, польский, эстонский, латышский, румынский и другие языки.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Михаила Давидовича Яснова.