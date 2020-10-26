«Конец 1995 года. Старому президенту очень сложно отказать от власти — особенно когда его окружение уверяет, что никто, кроме него не справится. Даже лежа на больничной койке после инфаркта Борис Ельцин решает баллотироваться вновь. Эти выборы станут переломными в истории России. Сторонники президента приложат все возможные и невозможные усилия ради сохранения свободы. И вроде бы одержат победу. Но в итоге получат прямо противоположное тому, за что боролись», — говорится в аннотации к книге.

Новая книга Михаила Зыгаря «Все свободны» выйдет в ноябре 2020 года, уже доступен предзаказ.

Напомним, ранее стало известно, что видеосервис «Кинопоиск HD» эксклюзивно выпустит сериал «Сердечный приступ», сюжет которого расскажет о победе Бориса Ельцина на президентских выборах 1996 года. В основу сценария ляжет книга Михаила Зыгаря «Все свободны». «Выборы 1996 года — один из главных сюжетов в истории России, реальная история, которая при многих живых ее современниках превратилась в миф, это момент, который во многом определил всю современную политику в нашей стране», — говорил о событиях 1996 года писатель.