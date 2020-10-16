Книжный магазин «Подписные издания» начал выпускать газету «Книги у моря»

На страницах газеты «Книги у моря» от «Подписных изданий» собраны книжные списки, рецензии, читательские истории, комикс и даже один рассказ — впервые на русском «Цвет и свет» Салли Руни. Также можно прочесть большое интервью с лауреатом литературной премии «НОС», автором «Нью-йоркского обхода» Александром Стесиным, а еще увидеть книжные подборки от Линор Горалик, Pollen Fanzine, «ещёнепознер» и других.

Газета «Книги у моря» распространяется бесплатно — ее уже можно взять в магазине «Подписные издания» на Литейном проспекте, 57. Также экземпляр можно получить вместе с заказом через интернет-магазин podpisnie.ru — достаточно только указать это в комментариях к заказу.

«Со следующей недели газету можно будет найти у наших друзей: в книжных магазинах «Все свободны», «Фаланстер», «Пиотровский» и др., Молодежном центре Эрмитажа, Европейском университете, Центре Вознесенского, театре «Мастерская», пространстве «Севкабель Порт»… Полный список огласим совсем скоро. Приятного чтения!» — говорят в «Подписных изданиях».

Напомним, в июле 2017 года «Подписные издания» расширились — и открыли второй зал. Зимой того же года команда книжного анонсировала открытие винного бара Black Books на улице Рубинштейна — совместную работу с командой ресторана Frank. Летом 2018 года на улицах Петербурга можно было заменить карту, на которых объединились (и расположились) все книжные магазины нескольких районов города. А в декабре книжный магазин «Подписные издания» продолжил производство своих собственных значков и выпустил серию с маяками Петербурга.

А уже этой осенью книжный магазин «Подписные издания» станет еще больше. Он займет второй этаж в помещении на Литейном проспекте, 57 и тем самым расширится в 4,5 раза.