«Бумфест» стартует 1 октября и продлится весь месяц. По словам организаторов, в этом году они попробовали создать место, в котором могло родиться такое произведение, как комикс. Для этого петербургские кураторы и художники Данила Корогодский, Алина Исмаилова и Лев Васильев создали особые пространства зарождения биографических комиксов — «Войны Алана» Эмманюэля Гибера, «Араба будущего» Риада Саттуфа и «Полуночной земли» Юлии Никитиной.

В рамках фестиваля пройдет «взаимное интервью» кураторов «Бумфеста»в 2020 году Артема Томилова и Марии Слоевой — они поговорят обо всех нюансах фестиваля для одного человека и ответят на вопросы. Также состоится сессия «вопрос-ответ» с издателем «Бумкниги» Дмитрием Яковлевым — с ним поговорит автор подкаста «Против театра» и исследователь Ваня Демидкин.

«Комиксы вышли за пределы бумаги: они нарисованы на стеклянных стеллажах библиотеки, висят под потолком, топорщатся деревом на столе. Они даже могут пойти с вами домой — только возьмите с собой читательский билет или паспорт, чтобы их получить. Правда, смотреть на все это вы будете в одиночестве — на входе в библиотеку вам дадут карту и отправят в свободное плаванье. Читайте, смотрите, трогайте, думайте», — говорят в Маяковке.

Попасть на «Бумфест» можно бесплатно по предварительной регистрации — сделать это можно по ссылке.