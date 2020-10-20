Поэт Алла Горбунова: «Гендерная оптика важна и нужна, но смотреть на мир через призму гендера — не мое»

Критик Галина Юзефович назвала «Конец света, моя любовь» главной книгой года и отмечает, что вы очень точно бытописуете жизнь молодежи тех лет: и Castle Rock, и неформальные«вписки». Хотели стать летописцем эпохи?

Такой задачи не ставила. Но помню и чувствую внутри себя это время хорошо. Тем более, уже прошли годы, на ту эпоху можно посмотреть с определенного расстояния. Для меня это вообще книга не о времени. Вернее, я бы сказала, о бытии и времени. Время, конечно, есть, но оно, я бы сказала, в самом темпе речи, а не только в наличии каких-то его материальных примет. Я могу и о другом времени писать. Про 1990-е и нулевые было нужно, потому что это было время моего формирования, то есть для меня какой-то путь к личным, интимным истокам проходит через это время. Я там ищу себя-подростка, себя-ребенка, ну и, может быть, через это заодно становится что-то о времени видно. Какая-то правда, которую другим путем не расскажешь, не через описание социальной реальности, а через какую-то частную онтологию что ли... Для меня проза вообще складывается одновременно из интимного и эпического.

Странно спрашивать такое у писателя, но ваша новая книга «Конец света, моя любовь» настолько многолика, что дерзну — о чем она?

«Конец света, моя любовь» — это сборник, который составлялся довольно долго. В него вошли как рассказы, написанные в последние годы, так и ряд рассказов, написанных очень давно, когда я еще систематически не писала прозу. Принцип композиции, я думаю, становится виден во время чтения. В первой части — рассказы на автобиографическом материале, касающиеся взросления, становления, познания себя и мира, метафизического бунта и обретения экстремального духовного опыта. Во второй части рассказы привязаны к конкретному месту — бару «Мотор» на границе человеческого мира и леса. Это место, кстати, реально существует в Приозерском районе Лен­области. В третьей части — в основном миниатюры, сказки, анекдоты, вроде тех, что вошли в мою первую книгу прозы «Вещи и ущи». А последняя часть — это небольшая повесть о детстве. В целом мне кажется, что это книга о духовном пути, об экстремальном, меняющем человека, опыте, о скрытой в обыденности истине, о встрече с тьмой, о жизни в горизонте конца света, о пути на Родину. Хотя и говорят, что эта книга во многом о времени, о 1990-х и нулевых, и это так, но, мне кажется, это, в первую очередь, книга о мире как он есть.