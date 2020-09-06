Издательство Maxim Chpenkov выпустило комедию Николая Васильевича Гоголя «Ревизор» в более удобном для современных подростков формате — в виде интернет-переписки. Реплики действующих лиц пьесы оформлены как сообщения, а у каждого из героев есть своя аватарка. Так, авторы проекта хотят привить школьникам любовь к классической литературе через привычные средства коммуникации.
Комедию Гоголя «Ревизор» выпустили в удобном для зумеров формате — в виде чата
Такой дизайн не только упрощает чтение книги, но и позволяет делать пометки на страницах. Кроме того, текст в виде чата доступен для восприятия дислексикам — людям с частичным нарушением способности к овладению навыком чтения и письма.
В книге приводится полный текст 1836 года без сокращений, а также содержатся комментарии с толкованием устаревших терминов, письмо Гоголя о книге, его рекомендации актерам, вторая окончательная развязка произведения. Более того, читатели смогут пройти тесты и задания по книге на внимательность и сообразительность. В издательстве также планируют выпустить в таком формате «Бесприданница», «Грозу», «Недоросль», "а также зарубежные классические произведения — «Король Лир» и «Ромео и Джульетта».
В настоящий момент книгу можно приобрести только в Беларуси, однако издатели планируют поставки и в Россию.
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