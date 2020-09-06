Комедию Гоголя «Ревизор» выпустили в удобном для зумеров формате — в виде чата

В книге приводится полный текст 1836 года без сокращений, а также содержатся комментарии с толкованием устаревших терминов, письмо Гоголя о книге, его рекомендации актерам, вторая окончательная развязка произведения. Более того, читатели смогут пройти тесты и задания по книге на внимательность и сообразительность. В издательстве также планируют выпустить в таком формате «Бесприданница», «Грозу», «Недоросль», "а также зарубежные классические произведения — «Король Лир» и «Ромео и Джульетта».