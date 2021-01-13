Вышел роман американского писателя Майкла Фарриса Смита «Ник» — приквел «Великого Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда

Майкл Фаррис Смит «вытаскивает Ника Кэррауэя из тени» и показывает его увлекательную жизнь до Гэтсби. До того как познакомиться с Гэтсби, Ник прошел Первую Мировую войну, а вернувшись домой избегал вопросов об ужасах пережитого. Он отправился в трансконтинентальное путешествие из романтического Парижа в Новый Орлеан, с его развратом и насилием.

По словам Майкла Фарриса Смита, идея написать приквел пришла к нему, когда несколько лет назад он перечитывал «Великого Гэтсби» Фицджеральда и обратил внимание, что о Нике известно совсем немного.

Роман «Ник» появился в продаже спустя несколько дней после того, как истек срок действия авторского права на роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. «Конечно, мы слышим отголоски Фицджеральда, а также Фолкнера, Хемингуэя и менее барочного Кормака Маккарти. Это классический американский тон», — говорит о романе критик The New York Times Бен Фонтейн.