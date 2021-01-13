Вышел роман американского писателя Майкла Фарриса Смита «Ник» — приквел «Великого Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда

В США вышла книга американского писателя Майкла Фарриса «Ник» — роман-приквел «Великого Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Главный герой продолжения Ник Кэррауэй — рассказчик, от имени которого велось повествование в оригинале.
Майкл Фаррис Смит «вытаскивает Ника Кэррауэя из тени» и показывает его увлекательную жизнь до Гэтсби. До того как познакомиться с Гэтсби, Ник прошел Первую Мировую войну, а вернувшись домой избегал вопросов об ужасах пережитого. Он отправился в трансконтинентальное путешествие из романтического Парижа в Новый Орлеан, с его развратом и насилием.
По словам Майкла Фарриса Смита, идея написать приквел пришла к нему, когда несколько лет назад он перечитывал «Великого Гэтсби» Фицджеральда и обратил внимание, что о Нике известно совсем немного.
Роман «Ник» появился в продаже спустя несколько дней после того, как истек срок действия авторского права на роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. «Конечно, мы слышим отголоски Фицджеральда, а также Фолкнера, Хемингуэя и менее барочного Кормака Маккарти. Это классический американский тон», — говорит о романе критик The New York Times Бен Фонтейн.
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