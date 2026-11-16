Драматическую постановку Анны Гусевой представят 21 и 22 ноября.
Танцевальная труппа musicAeterna Dance представит драматический спектакль «Почему нет?» на музыку Теодора Курентзиса и Сони Скобелевой. Постановку Анны Гусевой покажут в Доме Радио 21 и 22 ноября. Вместе с танцовщиками на сцену выйдут актеры Юлия Марченко (БДТ) и Женя Анисимов.
Сюжет «Почему нет?» строится вокруг пары в процессе переезда, который вынуждает их переосмыслить свои отношения. Центральная тема спектакля — столкновение двух способов существования: рационального, устремленного в будущее, и экзистенциального, застывшего перед лицом пустоты. Спектакль выходит за рамки бытовой драмы и превращается в философскую фантазию о природе реальности, памяти и одиночества.
Главные роли исполнят артисты musicAeterna Dance Айсылу Мирхафизхан и Тимур Ганеев. За визуальное оформление отвечает художник-постановщик Юлия Орлова.
Музыкальное оформление постановки создает Соня Скобелева — петербургская звуковая художница и мультиинструменталист. В спектакле звучит одно новое сочинение Теодора Курентзиса на слова поэта-экспрессиониста Ивана Голля. Композиции № 1 и № 2 на основе поэтического цикла «Малайские песни» 14–17 записали в 2025-м в рамках проекта musicAeterna и Дома Радио «Посвящение Ивану Голлю».
Премьерные показы начинаются 21 и 22 ноября в 20:00 на Невском, 62. Билеты в продаже.
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