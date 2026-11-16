Танцевальная труппа musicAeterna Dance представит драматический спектакль «Почему нет?» на музыку Теодора Курентзиса и Сони Скобелевой. Постановку Анны Гусевой покажут в Доме Радио 21 и 22 ноября. Вместе с танцовщиками на сцену выйдут актеры Юлия Марченко (БДТ) и Женя Анисимов.

Сюжет «Почему нет?» строится вокруг пары в процессе переезда, который вынуждает их переосмыслить свои отношения. Центральная тема спектакля — столкновение двух способов существования: рационального, устремленного в будущее, и экзистенциального, застывшего перед лицом пустоты. Спектакль выходит за рамки бытовой драмы и превращается в философскую фантазию о природе реальности, памяти и одиночества.