Не стало балетмейстера-репетитора Мариинского театра Нины Уховой

13 ноября в возрасте 95 лет ушла из жизни балетмейстер-репетитор Мариинского театра Нина Федоровна Ухова. О дате и месте прощания с артисткой сообщат позже.

Нина Ухова — ученица Марии Романовой, Наталии Камковой и Юрия Дружинина. Она окончила Ленинградское хореографическое училище в 1950 году и присоединилась к труппе Кировского (Мариинского) театра. До 1972 года Ухова выступала в балетах «Спящая красавица» (фея Сапфиров, фея Резвости), «Дон Кихот» (Цветочница), «Жизель» (Монна, Зюльма) и «Раймонда» (вариация в картине «Сон»).

После завершения сценической карьеры танцовщица начала преподавать в альма-матер и и одновременно стала репетитором женского кордебалета в Малом оперном театре. На должность балетмейстера-репетитора в Мариинском театре артистка пришла в 1977 году.

Редакция Собака.ru выражает глубокие соболезнования близким и коллегам Нины Федоровны.

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