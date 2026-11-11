Одноклассница Кшесинской, любимая Белая кошечка Чайковского и жертва пожара: почему стоит запомнить балерину Марию Андерсон, чья судьба изменила театр

В издательстве «Бомбора» вышла книга «Русский балет. От народных плясок до всемирного признания» историка танца Янины Гуровой. Одна из глав масштабного исследования посвящена биографии Марии Андерсон. Эта талантливая балерина блистала на сцене Мариинского в партиях Флер де Фарин в «Спящей красавице» и Эффи в «Сильфиде» в версии Мариуса Петипа, пока не произошла трагедия с щипцами для завивки волос. И случайный пожар стал началом больших реформ в театре. Собака.ru публикует отрывок из нон-фикшена, посвященный карьере и судьбе Марии Карловны.
СУДЬБА БАЛЕРИНЫ ИМПЕРАТОРСКОГО БАЛЕТА ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ
<...> В числе многочисленных многострадальных артистов показательна судьба балерины Марии Карловны Андерсон. Она, любимая Белая Кошечка Петра Чайковского, женщина трагической судьбы — невольно оказалась виновницей театральных реформ рубежа XIX–XX вв. Из-за засилья иностранцев на отечественной сцене и популярности их у публики артисты порой были вынуждены менять имена, брать благозвучные и запоминающиеся псевдонимы, которые чаще всего были веянием капризной моды на иностранных гастролеров.
Мария Анисимовна Васильева, такое имя она получила при рождении, родилась в семье малоимущих прачки и крестьянина. На счастье родителей, случайное знакомство с балериной Анастасией Амосовой, пользующейся особым расположением театрального начальства, удалось устроить ребенка в Театральное училище.
Миловидная и талантливая Мария Васильева в первые годы обучения подружилась с одной из одноклассниц — Матильдой Кшесинской. Детьми, они много времени проводили в стенах школы, часто гостили в доме Кшесинских. Девочки ссорились и мирились, впервые влюблялись, делились мечтами о партиях в балетах, бегали в театры смотреть выступления любимых исполнительниц. Идиллической дружба не была, творческое соперничество и принадлежность к разным социальным слоям общества, досужие сплетни одноклассников, однажды разведет подруг. По стечению обстоятельств для юной Васильевой откроется блестящая перспектива покорения театральной сцены. Свое простое имя она сменит на более подходящее — иностранное, станет Марией Андерсон.
Воспитанники Императорского Санкт-Петербургского театрального училища. Спектакль «Своенравная жена (возобновление)». Постановка Мариуса Петипа, 1885 год
В числе «букета лучших танцовщиц» в мае 1888 года из Театрального училища уже Мария Андерсон войдет в состав императорской труппы сразу корифейкой. В первый год службы заслужит симпатию публики и критиков, находящих в ней особое изящество, живость, «стальной носок», да к тому же подмечающих в исполнительнице элегантную и прехорошенькую «жрицу Терпсихоры». Критики подмечали редкую для тех лет исполнительскую школу балерины «без излишнего акробатства», заботу о художественном и поэтическом воспроизведении характера роли. Особенно она полюбилась публике в pas de six «Севильской красавицы» Льва Иванова.
Андерсон посчастливилось стать первой исполнительницей феи Флер де Фарин и Белой кошечки («Спящая красавица»); Амура («Шалость Амура»); Эффи («Сильфида»); Маркитантки и «Чая» («Щелкунчик»). Петр Ильич Чайковский в период создания партитуры «Спящей красавицы» видел Белой кошечкой только Андерсон, кокетливую, техничную, музыкальную балерину. Петипа ставил эту партию с расчетом ее яркой индивидуальности лирико-комедийного плана.
Мария Андерсон — Белая кошечка, Альфред Бекефи — Кот в сапогах в балете «Спящая красавица» Чайковского. Постановка Мариуса Петипа, 1890 год, Мариинский театр
Стремительно развивающаяся карьера сопровождалась многочисленными ухаживаниями представителей гвардейской молодежи, самой страстной публики русского балета. В 1892 года на пике своей кратковременного взлета прелестница Андерсон сочеталась браком с поручиком кадрового батальона Лейб-гвардии пехотного полка Александром Владимировичем Риттером. Счастье было недолгим.
3 декабря 1893 года, в день репетиции балета «Золушка», Андерсон завивала волосы, готовясь выйти на сцену. При попытке потушить спиртовую лампочку, служащую для нагревания щипцов, от дуновения ветра капля горящего спирта попала на тюники, и он вспыхнул на балерине. Охваченная огнем танцовщица выбежала в коридор, где режиссер Лангаммер набросил на несчастную шубу.
Пожары и несчастные случаи в театре явление в те времена частое. Одна из причин сперва свечное, после газовое освещение. Пробегая по рампе сцены танцовщицы краем подола соприкасались с осветительным прибором и мгновенно сгорали, порой унося жизни случайно оказавшихся рядом, или становились причиной уничтожения всего театрального зала.
Театры и танцовщицы погибали подобно бабочкам. С одной стороны, устройство театральной сцены — кулисы, канаты, легко вспламеняемые и уносящие огонь под крышу перебрасывали и на деревянные кресла партера. С другой стороны, легкие ткани костюмов, потушить которые не так и просто. Французская, специально созданная пропитка для тканей делала их жесткими и желтоватых оттенков. Балерины, не желающие выходить на сцену в платьях «тонированных» противопожарным составом, сами становились виновницами трагических событий.
Мария Андерсон в балете «Гарлемский тюльпан». Постановка Льва Иванова, 1887 год, Мариинский театр
Случай с Марией Андерсон заставил дирекцию пересмотреть все устройство театрального дела. Инициированная проверка привела комиссию к ужасающим выводам. На дневные репетиции дежурных пожарных не назначается, пожарного караула в театре вовсе нет. Постов пожарных тоже нет. Наряд присылается по 10 человек на каждый вечерний спектакль. Из них 1 считается за старшего, в случае присутствия августейших особ командируется 11-й — брандмейстер. Пожарные назначаются, какие придется, по очереди от разных частей. Пожарные исключительно добровольцы, прикрепленные к полицейскому участку.
В случае с Андерсон единственный пожарный, имеющийся в театре на момент трагедии, едва не лишил танцовщицу жизни. Дежурный вместо того, чтобы накинуть на Андерсон плед или одеяло, намеревался окатить ее водой из гидранта, что могло иметь фатальные последствия и без того сильно пострадавшей артистки. В результате несчастного случая дирекция императорских театров реформировала систему пожарной безопасности в театре, сводя к минимуму подобные трагедии.
Пока шло разбирательство любимица петербургской публики умирала в больнице. Сильные ожоги спины, рук, шеи, к тому же раскаленные планшетки корсета глубоко прожгли тело, не давали ей шансов выжить. Вереницей в палату шли коллеги, друзья, родные, прощаясь с милейшим другом и талантливой балериной. Случилось чудо. Одним утром в палату умирающей Андерсон пришел Иоанн Кронштадтский. Помолившись, он сказал балерине: «Потерпи немного, все пройдет, поправишься окончательно и еще Бога поблагодаришь за то, что с тобою было, это только тебе на пользу». Вопреки суровым прогнозам балерина пошла на поправку.
Балетная туфля Мариии Андерсон с автографом. Мариинский театр
В 1895 году после продолжительного лечения Мария Андерсон изъявила желание вернуться на сцену. Публика жаждала вновь увидеть балерину: едва появились афиши, возвещающие о возвращении, как билеты были мгновенно раскуплены. Дирекция императорских театров деликатно отказала в продлении контракта, но дала возможность Андерсон достойно проститься с публикой. Она танцевала дивертисмент, состоящий из любимых партий: фрагментов балетов «Парижский рынок», «Катарина», «Спящая красавица». В финале публика неистовствовала, героиня вечера получила ценные подарки от коллег и благодарных зрителей.
В тот же вечер пришло горькое осознание, что продолжение исполнительской карьеры невозможно. Полученные травмы не позволяли Андерсон разогнуть руки, ее некогда красивое тело сильно изувечено. Желая поддержать балерину, Директором театров ей была назначена пожизненная пенсия в размере оклада (1000 рублей).
Мария Андерсон отправилась заграницу на лечение и вела тихую семейную жизнь, воспитывая с супругом двоих детей. На несколько лет она теряется в исторических документах, в результате смены адреса проживания, путешествий и тихой непубличной жизни.
После революции на долю бывшей балерины императорских театров выпадет серия новых испытаний, одно из которых потеря статуса и пенсии. В 1918 году она по приглашению отправляется в Витебск, где открывает свою хореографическую студию. Набирает группу из 20 девочек и принимается воспитывать юных балерин. Она кропотливо работает над техникой исполнения, музыкальностью и выразительностью, ей помогает танцовщица Ольга Картен, ассистируя на уроках и репетициях. Известно, что в это время она второй раз выйдет замуж за актера театра и кино Василия Ярославцева. В 1921 году 25 воспитанниц Андерсон найдут себя в различных белорусских театрах, студия по разным причинам закончит свое существование, а педагогу придется искать новое место.
Мария Андерсон, 1940 год
В разное время Андерсон работала педагогом-консультантом в театрах и самодеятельных коллективах Петрограда, Москвы, Иркутска. Об этом периоде ее жизни известно крайне мало, следы пребывания героини теряются. Достоверно известно, что в 1942 году Васильева-Андерсон эвакуирована во Фрунзе. В свои 72 года Андерсон продолжила активную педагогическую деятельность и много работала с молодыми артистами местного театра.
Первая народная артистка Киргизии, ученица Агриппины Вагановой, балерина Бибисара Бейшеналиева вспоминала: «Андерсон учила нас глубоко проникать в характер исполняемой роли, <…> не увлекаться формалистическими трюками и всегда помнить, что артист балета через сценический образ должен донести зрителю жизненную правду».
О последних днях танцовщицы и педагога известно крайне мало. 12 сентября 1944 года Марии Васильевой-Андерсон не стало, она была похоронена во Фрунзе, где по сей день о ней сохраняется добрая память. В Петербурге о балерине Андерсон напоминает изящная туфелька, в которой она танцевала «Парижский рынок», в постоянной экспозиции Санкт-Петербургского Театрального музея, где в годы ее юности располагалась дирекция императорских театров.
16+
Комментарии (0)