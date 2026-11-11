Одноклассница Кшесинской, любимая Белая кошечка Чайковского и жертва пожара: почему стоит запомнить балерину Марию Андерсон, чья судьба изменила театр

СУДЬБА БАЛЕРИНЫ ИМПЕРАТОРСКОГО БАЛЕТА ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ

<...> В числе многочисленных многострадальных артистов показательна судьба балерины Марии Карловны Андерсон. Она, любимая Белая Кошечка Петра Чайковского, женщина трагической судьбы — невольно оказалась виновницей театральных реформ рубежа XIX–XX вв. Из-за засилья иностранцев на отечественной сцене и популярности их у публики артисты порой были вынуждены менять имена, брать благозвучные и запоминающиеся псевдонимы, которые чаще всего были веянием капризной моды на иностранных гастролеров.

Мария Анисимовна Васильева, такое имя она получила при рождении, родилась в семье малоимущих прачки и крестьянина. На счастье родителей, случайное знакомство с балериной Анастасией Амосовой, пользующейся особым расположением театрального начальства, удалось устроить ребенка в Театральное училище.

Миловидная и талантливая Мария Васильева в первые годы обучения подружилась с одной из одноклассниц — Матильдой Кшесинской. Детьми, они много времени проводили в стенах школы, часто гостили в доме Кшесинских. Девочки ссорились и мирились, впервые влюблялись, делились мечтами о партиях в балетах, бегали в театры смотреть выступления любимых исполнительниц. Идиллической дружба не была, творческое соперничество и принадлежность к разным социальным слоям общества, досужие сплетни одноклассников, однажды разведет подруг. По стечению обстоятельств для юной Васильевой откроется блестящая перспектива покорения театральной сцены. Свое простое имя она сменит на более подходящее — иностранное, станет Марией Андерсон.