Умерла балерина Мариинского театра Ирина Генслер

Более 30 лет она выступала на сцене Мариинского театра, а затем преподавала в Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, где проработала до 2024 года. О смерти артистки сообщила Академия.

Ирина Генслер окончила Ленинградское хореографическое училище в 1948 году, после чего присоединилась к труппе Театра оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр). На его сцене она выступала до 1981 года.

В репертуаре балерины были партии Гадитанской девы в «Спартаке», Молодой цыганки в «Каменном цветке» и Фанни в «Тропою грома». Она также участвовала в постановках «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Раймонда» и «Гаянэ». В 1960 году Генслер получила звание заслуженной артистки РСФСР.

С 1972 года артистка преподавала характерный танец в Ленинградском хореографическом училище, а позднее стала профессором Академии Русского балета имени Вагановой. В учебном заведении она проработала до 2024 года. Вспоминая Генслер, Николай Цискаридзе написал: «Счастьем была каждая минута, проведенная с Ириной Георгиевной – и в жизни, и в работе» .

Редакция Собака.ru выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Ирины Георгиевны.