Труппа Бориса Эйфмана выступит с гала-концертами на сцене Александринского театра

24 и 25 сентября на основной сцене Александринского театра состоятся гала-концерты балетной труппы Бориса Эйфмана. Выступления приурочили к 80-летию основателя и художественного руководителя коллектива.

В программу вошли номера из спектаклей «Чайковский. PRO et CONTRA» и «Up & Down», переработанный дуэт из постановки 1987 года «Мастер и Маргарита». Также покажут фрагменты психодрам «Анна Каренина», «Евгений Онегин», «Роден, ее вечный идол», «Эффект Пигмалиона», «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана» и «Чайка. Балетная история».

Основатель и бессменный руководитель Петербургского государственного академического театра балета, Борис Эйфман отметил свое 80-летие 22 июля. Авторскую труппу (тогда — под названием Ленинградский «Новый балет») он создал в 1977 году. Свой балет Эйфман называет «психологическим».

С конца 1970-х — начала 1980-х в фокусе труппы оказались пластические адаптации классики мировой литературы. Определяющими для репертуара стали спектакли «Идиот», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Легенда», «Двенадцатая ночь, или Что угодно», «Поединок», «Мастер и Маргарита», «Убийцы». Эйфман создал свыше 50 постановок, которые идут на сценах Берлина, Вены, Варшавы, Братиславы, Неаполя, Риги, Буэнос-Айреса, Монтевидео, Токио, Сеула, Астаны, Будапешта.