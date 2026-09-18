Труппа Бориса Эйфмана выступит с гала-концертами на сцене Александринского театра

В программе 24 и 25 сентября — дуэт из балета «Мастер и Маргарита», фрагменты психодрам от «Анны Карениной» до «Страстей по Мольеру».
«Анна Каренина»
24 и 25 сентября на основной сцене Александринского театра состоятся гала-концерты балетной труппы Бориса Эйфмана. Выступления приурочили к 80-летию основателя и художественного руководителя коллектива.
В программу вошли номера из спектаклей «Чайковский. PRO et CONTRA» и «Up & Down», переработанный дуэт из постановки 1987 года «Мастер и Маргарита». Также покажут фрагменты психодрам «Анна Каренина», «Евгений Онегин», «Роден, ее вечный идол», «Эффект Пигмалиона», «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана» и «Чайка. Балетная история».
Основатель и бессменный руководитель Петербургского государственного академического театра балета, Борис Эйфман отметил свое 80-летие 22 июля. Авторскую труппу (тогда — под названием Ленинградский «Новый балет») он создал в 1977 году. Свой балет Эйфман называет «психологическим».
С конца 1970-х — начала 1980-х в фокусе труппы оказались пластические адаптации классики мировой литературы. Определяющими для репертуара стали спектакли «Идиот», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Легенда», «Двенадцатая ночь, или Что угодно», «Поединок», «Мастер и Маргарита», «Убийцы». Эйфман создал свыше 50 постановок, которые идут на сценах Берлина, Вены, Варшавы, Братиславы, Неаполя, Риги, Буэнос-Айреса, Монтевидео, Токио, Сеула, Астаны, Будапешта.
Спектакли «Чайковский. PRO et CONTRA» и «Up & Down», номера из которых покажут на сентябрьских концертах, в последние сезоны не включают в афишу труппы. В 2026–2027 годах Борис Эйфман планирует возобновить и переосмыслить оба балета.
Гала-вечера начнутся 24 и 25 сентября в 20:00 на площади Островского, 6. Информация о билетах доступна на сайте труппы.
12+
Комментарии (0)