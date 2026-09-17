Большой театр в Мариинском-2! Балет «Пламя Парижа» о Великой французской революции представят на гастролях московской труппы

Показы пройдут 27 сентября.
27 сентября в Мариинском-2 пройдут первые в новом сезоне гастроли балетной труппы Большого театра России. Коллектив покажет постановку «Пламя Парижа» на музыку советского композитора Бориса Асафьева.
Главные партии в дневном спектакле исполнят артисты Элеонора Севенард, Филиппо Фердинандо Пагани, Ратмир Джумалиев, Денис Захаров, Дарья Хохлова, Маюко Фудзии и Максим Иванов. Вечером на сцену выйдут Елизавета Кокорева, Павел Смирнов, Алексей Путинцев, Артем Овчаренко, Анастасия Сташкевич, Мария Виноградова и Дмитрий Выскубенко. За дирижерским пультом — Павел Сорокин.
Борис Асафьев начал работу над балетом «Пламя Парижа» о Великой французской революции в начале 1930-х. В основу сценария лег сюжет исторического романа Феликса Гра «Марсельцы». Асафьев реконструировал музыкальное наследие Франции XVII–XVIII веков: цитировал композиторов эпохи и самые знаменитые песни, которые звучали на улицах революционного Парижа. Композитор определил жанр балета как «музыкально-исторический роман».
Автором хореографии выступил молодой балетмейстер Василий Вайнонен. Главным действующим лицом спектакля впервые в истории советского балета стал народ: все кульминационные эпизоды воплотили с массовым танцем.
Премьера «Пламени Парижа» (другое название — «Триумф республики») состоялась в ноябре 1932 года, к 15-летию Октябрьской революции, в Ленинградском театре оперы и балета (нынешний Мариинский). 6 июля 1933-го московская премьера прошла на сцене Большого театра. Балет шел на сценах обеих столиц, а в 50-х его поставили в Свердловске, Перми, Будапеште, Братиславе, Праге, Лейпциге и других городах Европы. В 1960-е постановка начала исчезать с театральных подмостков.
В 2008 году труппа Большого театра решила вернуть балет Асафьева в репертуар. В ткань спектакля вошли поставленные Вайноненом танец басков, па-де-де Мирей и Антуана Мистраля, фарандола, две карманьолы и па-де-де Жанны и Филиппа. Вспоминать «Пламя Парижа» артистам помогали ветераны Большого, а фрагменты, которые не сохранились в архивных материалах, воссоздали в стиле утраченного оригинала.
Исторический спектакль вернется на Мариинскую сцену 27 сентября в 15:00 и 20:00 на Декабристов, 34. Билеты в продаже на сайте театра.
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