В Новой Голландии пройдет петербургская премьера танц-спектакля «Под землей» с песнями ансамбля «Толока»

3 и 4 сентября в «Летнем театре» Новой Голландии состоятся первые петербургские показы танцевального спектакля «Под землей». В постановке хореограф и режиссер Ольга Цветкова осмысляет состояние перехода, зависания в «нигде» до того момента, пока не случится внутренняя трансформация души. За музыку к спектаклю отвечает ансамбль «Толока» — соавторы перформанса в российском павильоне Венецианской биеннале этого года.

«Под землей» создали по заказу и при поддержке Дома культуры «ГЭС-2». Премьерные показы прошли с 10 по 12 апреля 2025-го. На сцене восемь танцовщиков пребывают в режиме между ожиданием и активностью, одинаково ничем не разрешаемыми, и будто пытаются сдвинуть потолок над своими головами.

Ансамбль «Толока» и музыкальный драматург проекта Владимир Горлинский собрали из аутентичных народных песен звуковой ландшафт, в котором голоса и инструменты ведут повествование из молитвы, колыбельной, свадебных песен и песен под драку. Художник Руслан Рычагов говорит о потерянности и выпадении из времени через анахроничные детали в костюмах, сложные сочетания слоев одежды и соединение в образах нарочитой энергичности с предельной уязвимостью.

В спектакле заняты перформеры Тимур Ганеев, Евгений Калачев, Александр Козин, Богдан Кочуров, Камиль Мустафаев, Андрей Петрушенков, Егор Пиминов и Андрей Сычев. В «Толоке» выступают Вера Базилевских, Жанна Гефлинг, Софья Иванишкина, Ярослав Парадовский, Антонина Сергеева и Добрыня Ситников.

Петербургская премьера стартует 3 и 4 сентября в 21:00 на набережной Адмиралтейского канала, 2. Билеты в продаже на сайте и в Инфоцентре острова.

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