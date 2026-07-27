Балеты Приморской сцены Мариинского театра покажут в Петербурге

28 июля в Петербурге стартуют традиционные летние гастроли Приморской сцены Мариинского театра. В программе — балеты «Щелкунчик», «Корсар», «Жизель», «Ромео и Джульетта». Гостевые постановки закроют сезон на исторической сцене Мариинского театра и в Мариинском-2.

28 и 29 июля , а также 2 августа Приморская сцена представляет балет Петра Чайковского «Щелкунчик» в хореографии Эльдара Алиева, которая опирается на оригинальный сценарий Мариуса Петипа. В спектакле заняты артисты Сергей Уманец, Анастасия Каплина, Ирина Сапожникова и Размик Марукян.

В афише 4, 5 и 6 августа — «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. Партии главных героев исполнят Ирина Сапожникова и Денис Клепиков.

Труппа привезет сразу два балета французского композитора Адольфа Адана. 30 и 31 июля покажут «Корсара» — историю смелого пирата Конрада, который готов бросить вызов судьбе ради прекрасной Медоры. В роли Конрада появится премьер Шизуру Като. 1 августа в 14:00 и в 19:00 на исторической сцене представят «Жизель».

Подробное расписание гастролей и билеты доступны на сайте театра.

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