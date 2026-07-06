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Балет

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В Петербурге впервые покажут «Наваждение» — пластический спектакль тренера Ирины Винер

Семь новелл рассказывают о союзах гениев: от Сальвадора Дали и Галы до Майи Плисецкой и Родиона Щедрина.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой продюсерского центра «Гранд»

9 июля в БКЗ «Октябрьский» состоится петербургская премьера пластического спектакля «Наваждение». В постановке заняты чемпионы мира по латине и артисты московских театров. Художественным руководителем и продюсером проекта стала тренер по художественной гимнастике Ирина Винер.

Шоу объединяет художественную гимнастику, классический и современный танец, симфоническую музыку, вокал и мультимедиа. Спектакль разделили на семь новелл о реальных и предполагаемых любовных союзах гениев: Айседоры Дункан и Сергея Есенина, Коко Шанель и Игоря Стравинского, Майи Плисецкой и Родиона Щедрина, Анны Павловой и Чарли Чаплина, Марлен Дитрих и Александра Вертинского, Сальвадора Дали и Галы, Анны Ахматовой и Амедео Модильяни.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой продюсерского центра «Гранд»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой продюсерского центра «Гранд»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой продюсерского центра «Гранд»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой продюсерского центра «Гранд»

«Наваждение» впервые показали в сентябре 2025 года в Москве. Премьеру в Петербурге приурочили ко Дню семьи, любви и верности — его отмечают 8 июля.

Автором идеи и режиссером спектакля выступила Зарина Мухитдинова, чемпионка Европы по художественной гимнастике и воспитанница Винер. Команду хореографов возглавил чемпион мира по латиноамериканским танцам Денис Тагинцев — он же играет Александра Вертинского. В роли Марлен Дитрих появится чемпионка мира по бальной латине Анна Мельникова.

Роль Айседоры Дункан исполняют сразу две гимнастки: олимпийская чемпионка Ульяна Донскова и чемпионка мира Екатерина Селезнева.  В Сергея Есенина перевоплотится актер театра Романа Виктюка Игорь Неведров, а Лала Крамаренко предстает перед зрителями в образе Коко Шанель. В роли Майи Плисецкой — киноактриса Анна Перфильева и прима-балерина Московского классического балета Дарья Макарова. Партию Чарли Чаплина исполнит танцор-брейкер Александр BARS Бакаржиев. Всего в спектакле занято более 200 гимнасток, танцоров и драматических артистов.

«Наваждение» начнется 9 июля в 19:00 на Лиговском, 6. Билеты в продаже.

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