В Петербурге впервые покажут «Наваждение» — пластический спектакль тренера Ирины Винер

Семь новелл рассказывают о союзах гениев: от Сальвадора Дали и Галы до Майи Плисецкой и Родиона Щедрина.
9 июля в БКЗ «Октябрьский» состоится петербургская премьера пластического спектакля «Наваждение». В постановке заняты чемпионы мира по латине и артисты московских театров. Художественным руководителем и продюсером проекта стала тренер по художественной гимнастике Ирина Винер.
Шоу объединяет художественную гимнастику, классический и современный танец, симфоническую музыку, вокал и мультимедиа. Спектакль разделили на семь новелл о реальных и предполагаемых любовных союзах гениев: Айседоры Дункан и Сергея Есенина, Коко Шанель и Игоря Стравинского, Майи Плисецкой и Родиона Щедрина, Анны Павловой и Чарли Чаплина, Марлен Дитрих и Александра Вертинского, Сальвадора Дали и Галы, Анны Ахматовой и Амедео Модильяни.
«Наваждение» впервые показали в сентябре 2025 года в Москве. Премьеру в Петербурге приурочили ко Дню семьи, любви и верности — его отмечают 8 июля.
Автором идеи и режиссером спектакля выступила Зарина Мухитдинова, чемпионка Европы по художественной гимнастике и воспитанница Винер. Команду хореографов возглавил чемпион мира по латиноамериканским танцам Денис Тагинцев — он же играет Александра Вертинского. В роли Марлен Дитрих появится чемпионка мира по бальной латине Анна Мельникова.
Роль Айседоры Дункан исполняют сразу две гимнастки: олимпийская чемпионка Ульяна Донскова и чемпионка мира Екатерина Селезнева. В Сергея Есенина перевоплотится актер театра Романа Виктюка Игорь Неведров, а Лала Крамаренко предстает перед зрителями в образе Коко Шанель. В роли Майи Плисецкой — киноактриса Анна Перфильева и прима-балерина Московского классического балета Дарья Макарова. Партию Чарли Чаплина исполнит танцор-брейкер Александр BARS Бакаржиев. Всего в спектакле занято более 200 гимнасток, танцоров и драматических артистов.
«Наваждение» начнется 9 июля в 19:00 на Лиговском, 6. Билеты в продаже.
6+
Комментарии (0)