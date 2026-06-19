Большой театр — в Мариинском-2: балет «Марко Спада» в постановке Пьера Лакотта представят на гастролях московской труппы

Мелодрама в духе XIX века пробудет в Петербурге с 23 по 26 июня.
С 23 по 26 июня в Мариинском-2 пройдут гастроли Большого театра России. Московская труппа пять раз исполнит балет «Марко Спада» на музыку Даниэля Обера в постановке французского хореографа Пьера Лакотта. За дирижерским пультом — Алексей Богорад.
«Марко Спада» — образец балетной мелодрамы XIX века. Даниэль Обер посвятил римскому разбойнику Марко Спаде оперу, премьера которой состоялась в 1852 году в Париже. Либреттистами выступили драматурги Жермен Делавинь и Эжен Скриб — второй впоследствии превратил оперное либретто в балетное, частично поменяв сюжет.
Первую хореографию сочинил балетмейстер Жозеф Мазилье — исполнитель партии Джеймса в «Сильфиде», отец балетов «Пахита» и «Корсар». Балет имел успех и выдержал достаточное по тем временам количество представлений, однако вскоре сошел с парижской сцены.
В 1981 году Пьер Лакотт, на тот момент возродивший уже несколько забытых балетов, воссоздал и «Марко Спаду» для балетной труппы Римской оперы. В своей версии балета Лакотт опирался на исторические документы: либретто, партитуру, рисунки, эскизы, рецензии и другие литературные источники.
В 1982 году появилась запись с участием героев премьеры, а в 1984-м в первый сезон своего правления в балете Парижской оперы Рудольф Нуреев «востребовал» постановку в репертуар. В 1986 году Лакотт поставил балет в Монте-Карло, а в 1994-м — в Национальном балете Нанси и Лоррена.
В Большом театре постановку впервые показали в 2013 году с участием ведущих артистов труппы. В 2023-м спектакль восстановили, и его новую версию представят в Петербурге впервые. На новой сцене Мариинского театра выступят:
- 23 июня в 19:00 — Игорь Цвирко, Мария Кошкарева, Мария Виноградова, Дмитрий Выскубенко, Алексей Путинцев;
- 24 июня в 19:00 — Дмитрий Смилевски, Анастасия Смирнова, Ярославна Куприна, Клим Ефимов, Филиппо Фердинандо Пагани;
- 25 июня в 19:00 — Денис Захаров, Элеонора Севенард, Алена Ковалева, Марк Чино, Егор Геращенко;
- 26 июня в 12:00 — Макар Михалкин, Анастасия Смирнова, Арина Денисова, Клим Ефимов, Филиппо Фердинандо Пагани;
- 26 июня в 19:00 — Дмитрий Смилевски, Мария Кошкарева, Мария Виноградова, Дмитрий Выскубенко, Алексей Путинцев.
Показы пройдут на Декабристов, 34. Билеты в продаже на сайте Мариинского театра.
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