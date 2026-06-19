Большой театр — в Мариинском-2: балет «Марко Спада» в постановке Пьера Лакотта представят на гастролях московской труппы

С 23 по 26 июня в Мариинском-2 пройдут гастроли Большого театра России. Московская труппа пять раз исполнит балет «Марко Спада» на музыку Даниэля Обера в постановке французского хореографа Пьера Лакотта. За дирижерским пультом — Алексей Богорад.

«Марко Спада» — образец балетной мелодрамы XIX века. Даниэль Обер посвятил римскому разбойнику Марко Спаде оперу, премьера которой состоялась в 1852 году в Париже. Либреттистами выступили драматурги Жермен Делавинь и Эжен Скриб — второй впоследствии превратил оперное либретто в балетное, частично поменяв сюжет.

Первую хореографию сочинил балетмейстер Жозеф Мазилье — исполнитель партии Джеймса в «Сильфиде», отец балетов «Пахита» и «Корсар». Балет имел успех и выдержал достаточное по тем временам количество представлений, однако вскоре сошел с парижской сцены.