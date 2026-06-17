Театр имени Леонида Якобсона покажет балет «Онегин» в постановке Юрия Смекалова

Театр имени Леонида Якобсона готовит трехактный балет «Онегин» в постановке Юрия Смекалова. Для спектакля, вдохновленного одноименной работой Джона Крэнко, авторы выбрали музыку Сергея Прокофьева.

Новость о том, что Театр Якобсона адаптирует спектакль Крэнко, появилась в 2019 году, но на фоне пандемии проект заморозили. В 2025 году работу над инсценировкой возобновили — именно на этом этапе музыку Петра Чайковского, использованную в крэнковском «Онегине», заменили на Рахманинова, рассказал Юрий Смекалов в интервью журналу «Балет».

Идея проекта принадлежит Андриану Фадееву. Вместе с балетмейстером Смекаловым над инсценировкой романа в стихах трудятся актриса и режиссер Наталья Ткаченко, композитор и дирижер Антон Лубченко, художник Андрей Севбо, а также продюсер Татьяна Лещева. Работать с пушкинским текстом команде помогает литературовед Ольга Кузнецова.

Премьера «Онегина» в постановке Кранко состоялась 13 апреля 1965-го в Государственном театре Штутгарта. В 1972 году спектакль представили в СССР, а в июле 2013-го свою версию кранковского балета с музыкой Чайковского показала труппа Большого театра.

Юрий Смекалов уже работал со сценическими адаптациями пушкинского наследия. В 2016 году он представил в Мариинском театре восстановленную версию балета Ростислава Захарова «Медный всадник» на музыку Рейнгольда Глиэра. Премьера оригинального спектакля состоялась в 1949 году, но до смекаловского восстановления балет больше тридцати лет не шел на петербургской сцене.

Первую часть нового «Онегина» посвятят главному герою, вторую («инфернальную») — Татьяне, третью — писателю-рассказчику. По мысли Смекалова, краеугольным камнем всей структуры выступает сон Татьяны. «Не обойтись и без Дидло, Истоминой, танцующих нимф — это тоже было частью эпохи и мира Пушкина. Мы еще вплетаем в наше повествование резонеров — образы окружения писателя, с которым он постоянно делился своими раздумьями над романом и его персонажами», — делится постановщик.

Подробности о премьере станут известны позже.

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