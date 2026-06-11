Труппа Мариинского театра впервые исполнит балет Якобсона «Блестящий дивертисмент» на музыку Глинки

18 и 20 июня труппа Мариинского театра впервые исполнит на исторической сцене балет Леонида Якобсона «Блестящий дивертисмент» на музыку Михаила Глинки. Вместе с премьерой покажут «Шопениану» Михаила Фокина и репертуарную редкость «Юноша и смерть» Ролана Пети. Дирижирует Валерий Гергиев.

Премьера одноактного «Блестящего дивертисмента» в постановке Якобсона состоялась 1 января 1973 года в Ленинграде. Музыкальной основой спектакля стало одноименное сочинение Михаила Глинки для фортепиано, двух скрипок, альта, виолончели и контрабаса, написанное под впечатлениями от поездки в Италию в 1830-х. Среди прочего композитора вдохновила миланская премьера «Сомнамбулы» Беллини.

До настоящего времени балет можно было увидеть в исполнении артистов Театра балета имени Леонида Якобсона. Мариинские танцовщики готовят свою версию авторской миниатюры. С труппой работают Вера Соловьева и Николай Левицкий — в прошлом солисты театра и первые исполнители многих шедевров балетмейстера.

Над декорациями спектакля в стиле версальской эпохи и балов «короля-солнца» Людовика XIV трудится Михаил Сапожников. Костюмами занимается Анна Якущенко, художник по свету — Александр Наумов. Состав исполнителей объявят позже.

«Блестящий дивертисмент» покажут 18 июня в 19:00, 20 июня в 13:00 и 19:00, а позже — 26 июля в 13:00 и 19:00. Билеты в продаже на сайте театра.

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