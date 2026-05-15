В ЦСИ имени Сергея Курехина покажут «Сентиментальный балет» на его музыку

В труппу «Танц-механика», созданную на базе ЦСИ, входят артисты Карина Гараева, Кирилл Иванов, Рэнна Щербакова, Даниил Левищев, Дарья Корнилова, Анжела Прохорова, Константин Савченко, Арина Сафонова и Кирилл Фадеев. Над аранжировкой к спектаклю работал руководитель оркестра Центра Курехина Ярослав Коваленко. Вместе с ним на премьере выступят скрипачка Алена Гулакова, виолончелист Дмитрий Лебедев, гитарист Андрей Карамзин, басист Алексей Ленц, саксофонистка Екатерина Кулагина, флейтистка Ярослава Михеева, ударник и вокалист Борис Никонов.

Художественным руководителем постановки стала Анастасия Курехина, глава ЦСИ и вдова музыканта. Об идее балета на музыку мужа Анастасия рассказывала в 2017 году в разговоре с Собака.ru: «Я бы очень хотела сделать балет на музыку Сергея Курехина, превратить исполнение его произведений в филармоническом контексте в привычное и постоянное явление. Я думаю, музыка Сергея все-таки еще недостаточно раскрыта для публики».

«Сентиментальный балет» покажут 31 мая в 19:00 на Среднем проспекте В.О., 93. Билеты в продаже.

16+