Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Балет
  • News
Балет

Поделиться:

В ЦСИ имени Сергея Курехина покажут «Сентиментальный балет» на его музыку

Впервые на сцену выйдет «Танц-механика» — собственная танцевальная труппа Центра.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Центра современного искусства имени Сергея Курехина

31 мая состоится премьера «Сентиментального балета» на музыку Сергея Курехина. В Большом зале Центра современного искусства на Васильевском острове, названного в честь музыканта, впервые выступит труппа «Танц-механика». Пластическое исследование музыки Курехина поставил хореограф Балаж Бараняй.

Работы Бараняя — графичные и эмоциональные. Для двухактного «Сентиментального балета» он создал танцевальную партитуру по трекам с альбомов Курехина «Some Combinations» и «Live in France».

Пять танцоров на сцене станут проекциями внутреннего мира главного героя. Фрагментированные движения и внутренние голоса подводят к открытому финалу, который сталкивает зрителя с непредсказуемой и всепоглощающей природой любви.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Центра современного искусства имени Сергея Курехина
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Центра современного искусства имени Сергея Курехина
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Центра современного искусства имени Сергея Курехина

В труппу «Танц-механика», созданную на базе ЦСИ, входят артисты Карина Гараева, Кирилл Иванов, Рэнна Щербакова, Даниил Левищев, Дарья Корнилова, Анжела Прохорова, Константин Савченко, Арина Сафонова и Кирилл Фадеев. Над аранжировкой к спектаклю работал руководитель оркестра Центра Курехина Ярослав Коваленко. Вместе с ним на премьере выступят скрипачка Алена Гулакова, виолончелист Дмитрий Лебедев, гитарист Андрей Карамзин, басист Алексей Ленц, саксофонистка Екатерина Кулагина, флейтистка Ярослава Михеева, ударник и вокалист Борис Никонов.

Художественным руководителем постановки стала Анастасия Курехина, глава ЦСИ и вдова музыканта. Об идее балета на музыку мужа Анастасия рассказывала в 2017 году в разговоре с Собака.ru: «Я бы очень хотела сделать балет на музыку Сергея Курехина, превратить исполнение его произведений в филармоническом контексте в привычное и постоянное явление. Я думаю, музыка Сергея все-таки еще недостаточно раскрыта для публики».

«Сентиментальный балет» покажут 31 мая в 19:00 на Среднем проспекте В.О., 93. Билеты в продаже.

16+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: