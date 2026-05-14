Новый балет Вячеслава Самодурова покажут в Александринском театре

«Занавес» поставили на музыку «Провансальской сюиты» Дариюса Мийо.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Театра балета имени Леонида Якобсона

1 и 2 июня Театр балета имени Леонида Якобсона представит новый одноактный балет «Занавес» на исторической сцене Александринского театра. Артист и хореограф Вячеслав Самодуров поставил танец на музыку «Провансальской сюиты» французского композитора Дариюса Мийо. Художественный руководитель спектакля — Андриан Фадеев.

«Занавес» — третья работа Самодурова для театра Якобсона. В декабре 2022 года в репертуаре появились «Озорные частушки» на музыку Родиона Щедрина: премьеру приурочили к 90-летию композитора. Постановку «598 тактов», представленную в 2024-м, признали лучшим балетным спектаклем на премии «Золотой софит». В отличие от предыдущих балетов с акцентом на ансамбле исполнителей, в новой хореографии Самодурова выделяется трио ведущих персонажей: балерина и два солиста.

Сценическое оформление «Занавеса» разрабатывает московская художница Мария Трегубова — это ее первый опыт на балетной сцене. Визуальное решение строится на мощных цветовых акцентах, при этом в костюмах танцовщиков строго выдерживают связь с классической традицией. Над световой концепцией работает художник Константин Бинкин.

«Занавес» представят в один вечер с балетом «598 тактов». Также зрители увидят постановку «Брух. Сюита» хореографа Игоря Булыцына с мелодиями Макса Бруха.

Премьерные показы пройдут 1 и 2 июня в 19:00 на площади Островского, 6. Билеты в продаже.

6+

