Оркестр и танцевальная труппа musicAeterna поставили пластический спектакль на сюиты Баха

Российская премьера «Света и тени» состоится 5 и 7 июня в Доме Радио.

5 и 7 июня в петербургском Доме Радио пройдут премьерные показы спектакля Lumen et Umbra («Свет и тень»). Артисты оркестра musicAeterna и труппы musicAeterna Dance создали постановку на музыку Сюит для виолончели соло Иоганна Себастьяна Баха. На сцену выйдут виолончелистка Мириам Пранди, танцовщики Елена Лисная и Максим Клочнев.

Lumen et Umbra — высказывание о взаимодополнении света и тени. Следуя авторской метафоре, каждый луч отбрасывает тени, а каждое пятно темноты очерчивается светом. Тела исполнителей взаимодействуют в танце без прямого нарратива и выражают дуальность противоположностей, не мыслимых друг без друга.

«Свет» и «Тень» становятся отдельными действиями спектакля. В их программе — прелюдии, аллеманды, куранты, сарабанды, танцы и жиги из баховских Сюит для виолончели соло с первой по шестую.

Композитор написал эти сочинения в кетенский (от названия города Кетен) период творчества, с 1717 по 1723 год. В разные годы мелодии исполняли виолончелисты Пабло Казальс, Мстислав Ростропович и Даниил Шафран. Отсылки к кетенским сюитам встречаются в популярной культуре, в том числе в романах Маркеса и в аниме «Евангелион».

Над постановкой Lumen et Umbra работали хореографы Алексей Слуцкий, Елена Лисная и Максим Клочнев. Костюмы подготовила Серафима Челина, а грим — Марья Козлова. Звукорежиссером стал Илья Николаев, художником по свету — Наталья Тузова.

Спектакль покажут 5 и 7 июня в 20:00 на Невском, 62. Билеты в продаже.

12+

