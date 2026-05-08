От Якобсона до Григоровича: в Театральном музее откроется выставка о мужском балете ХХ века

Проект «Балет. Земные боги» начнет работу в июне.
Михаил Барышников в партии Дафниса в балете «Дафнис и Хлоя» Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова. 1974
3 июня в Театральном музее открывается выставка «Балет. Земные боги». Проект расскажет о главных фигурах мужского танца в XX веке, среди которых Владимир Васильев, Юрий Григорович, Вахтанг Чабукиани, Константин Сергеев, Юрий Соловьев, Леонид Якобсон, Аскольд Макаров и Олег Виноградов. В экспозицию войдут живописные и скульптурные произведения из Русского музея, РОСИЗО, Музея Академии художеств, Третьяковской галереи, а также вещи из коллекции Владимира Васильева.
Одна из вех балета в XX веке — рождение героических образов. После декоративной вычурности барочной эпохи, сдержанного классицизма, XIX века в тени романтических и академических балерин мужской танец сохранил и приумножил маскулинные черты.
В первой части столетия мужские партии в балете стали близки к полноправным драматическим ролям. Хореографы-новаторы: Михаил Фокин, Вацлав Нижинский, Федор Лопухов, Джордж Баланчин — трансформировали канонические амплуа в универсальный тип танцовщика, который объединяет в своем мастерстве лирические, драматические и героические тона. Роль мужчины-танцовщика больше не ограничивали аккомпанирующей функцией «поддержки» для балерины.
В части о 1920-х годах, когда в советском балетном театре, как и в жизни, отменили сословные пережитки, вспомнят молодое поколение танцовщиков: Алексея Ермолаева, Вахтанга Чабукиани, Константина Сергеева, Семена Каплана, Аскольда Макарова, Юрия Соловьева, Мариса Лиепу и Владимира Васильева. В их время образы французских революционеров, вождей восставших гладиаторов, покорителей космоса, защитников Родины соседствовали с романтическими поэтами, художниками, сказочными принцами, фантастическими героями. Брутальную героику сочетали с тонкой лирикой, и эстетические перемены диктовали новые шаги: массовые мужские танцы ввели в структуру кордебалета.
В фокусе выставки — хореографы, которые расширили границы танца элементами акробатики, спорта, боевых искусств и авангарда. Через архивные материалы авторы экспозиции подсветят историю творческих поисков, которые задали новые стандарты мастерства и преемственность в балетных школах.
«Балет. Земные боги» пробудет с 3 июня по 31 января на Зодчего Росси, 2А. Вход по билетам музея.
