От Якобсона до Григоровича: в Театральном музее откроется выставка о мужском балете ХХ века

3 июня в Театральном музее открывается выставка «Балет. Земные боги». Проект расскажет о главных фигурах мужского танца в XX веке, среди которых Владимир Васильев, Юрий Григорович, Вахтанг Чабукиани, Константин Сергеев, Юрий Соловьев, Леонид Якобсон, Аскольд Макаров и Олег Виноградов. В экспозицию войдут живописные и скульптурные произведения из Русского музея, РОСИЗО, Музея Академии художеств, Третьяковской галереи, а также вещи из коллекции Владимира Васильева.

Одна из вех балета в XX веке — рождение героических образов. После декоративной вычурности барочной эпохи, сдержанного классицизма, XIX века в тени романтических и академических балерин мужской танец сохранил и приумножил маскулинные черты.

В первой части столетия мужские партии в балете стали близки к полноправным драматическим ролям. Хореографы-новаторы: Михаил Фокин, Вацлав Нижинский, Федор Лопухов, Джордж Баланчин — трансформировали канонические амплуа в универсальный тип танцовщика, который объединяет в своем мастерстве лирические, драматические и героические тона. Роль мужчины-танцовщика больше не ограничивали аккомпанирующей функцией «поддержки» для балерины.