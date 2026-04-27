Театр Бориса Эйфмана привезет «Анну Каренину» и «Эффект Пигмалиона» в Ереван

Гастроли балета пройдут с 29 апреля по 2 мая.
«Анна Каренина»
С 29 апреля по 2 мая в Ереване пройдут выступления Петербургского театра балета Бориса Эйфмана. В Армении зрители смогут посмотреть психодраму «Анна Каренина» (визитная карточка труппы!) и комедийную постановку «Эффект Пигмалиона».
29 и 30 апреля в 19:00 на сцене Театра оперы и балета имени Спендиаряна покажут пластическую интерпретацию романа «Анна Каренина», знакомую ереванцам с гастролей 2016 года. Поставленный в 2005 году, балет на музыку Чайковского с акцентом на треугольнике «Анна — Вронский — Каренин» также шел на сценах США, Австралии, Великобритании, Германии, Нидерландов, Испании, Франции и Китая.
1 мая в 19:00 и 2 мая в 18:00 впервые в столице Армении представят спектакль «Эффект Пигмалиона». В трагикомедии, премьера которой состоялась в 2019 году, Эйфман осмысляет архетипический сюжет о скульпторе, влюбившемся в созданную им статую прекрасной девушки. Внутреннее и внешнее преображение героини происходит под музыку Иоганна Штрауса-младшего.
В апреле Театр Бориса Эйфмана уже посетил крупнейшие города Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. На осень труппа запланировала показы в Таиланде, Вьетнаме, ОАЭ, Турции и Китае.
Билеты на ереванские спектакли доступны на сайте театра-гастролера.
