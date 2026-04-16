Монти Пайтон и контемп: в Центре Курехина состоится премьера поп-танц-оперы «Как изобрели велосипед»

23 апреля труппа «Нетруппа» выступит в атриуме ЦСИ имени Сергея Курехина с премьерой поп-танц-оперы. «Как изобрели велосипед» — первая работа коллектива, собранного хореографом Рустамом Нерустамом. В постановке участвуют танцовщики Мария Блохина, Настасья Сурикова, Диана Демина, Диана Вакула, Эльза Абдулхакова, Саша Чуркина и Елена Шакирова.

Название танц-оперы отсылает к ироничному фразеологизму о создании того, что уже существует. В хореографическую фантазию с элементами контемпорари, пантомимы, партнеринга, бесконтактного боя и перформативного присутствия авторы вложили идею, что иногда повторное изобретение может починить сломанные элементы реальности.

«Как изобрели велосипед» — юмористическая постановка с отсылками на ранние скетчи Монти Пайтона. Действия танцовщиков зависят от системы беспроводных метрономов: она синхронизируется с ритмом сердцебиения участников и каждый раз создает уникальный ритмический рисунок для танца.