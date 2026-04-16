Монти Пайтон и контемп: в Центре Курехина состоится премьера поп-танц-оперы «Как изобрели велосипед»

Первую работу независимой труппы «Нетруппа» Рустама Нерустама представят 23 апреля.
23 апреля труппа «Нетруппа» выступит в атриуме ЦСИ имени Сергея Курехина с премьерой поп-танц-оперы. «Как изобрели велосипед» — первая работа коллектива, собранного хореографом Рустамом Нерустамом. В постановке участвуют танцовщики Мария Блохина, Настасья Сурикова, Диана Демина, Диана Вакула, Эльза Абдулхакова, Саша Чуркина и Елена Шакирова.
Название танц-оперы отсылает к ироничному фразеологизму о создании того, что уже существует. В хореографическую фантазию с элементами контемпорари, пантомимы, партнеринга, бесконтактного боя и перформативного присутствия авторы вложили идею, что иногда повторное изобретение может починить сломанные элементы реальности.
«Как изобрели велосипед» — юмористическая постановка с отсылками на ранние скетчи Монти Пайтона. Действия танцовщиков зависят от системы беспроводных метрономов: она синхронизируется с ритмом сердцебиения участников и каждый раз создает уникальный ритмический рисунок для танца.
Хореограф Рустам Нерустам основал труппу «Нетруппа» осенью 2025 года. Междисциплинарный художник, режиссер и музыкант, ранее он продюсировал музыкальные проекты PHIDHAÏLE (Фидаиль) и Shymtau и работал арт-директором на фестивале Neutshcore («Неучкор»). Рустам сотрудничает с театральной компанией RADI SVETA, Центром Курехина, фестивалем Context. Diana Vishneva, Домом Радио и Домом культуры «ГЭС-2».
Участники «Нетруппы» — выпускники проекта «Академия Нового Танца», независимые танцовщики и студенты. Коллектив смешивает разные медиа и экспериментирует с вниманием зрителя. Решения внутри труппы часто принимают совместно.
Рустам Нерустам и Фидаиль (PHIDHAÏLE) работали над музыкой к поп-танц-опере. Продюсирует премьеру художник Эльза Абдулхакова. Художник по свету — Валя Бриг.
«Как изобрести велосипед» покажут 23 апреля в 19:30 на Среднем проспекте В.О., 93а. Билеты доступны на сайте центра.
18+
Комментарии (0)