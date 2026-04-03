Балет «Каменный цветок» вернется в Мариинский театр на фестивале «Прокофьев — наш»

В программу к 135-летию со дня рождения композитора вошли хиты и репертуарные редкости.

«Каменный цветок»
«Каменный цветок»

В апреле в Мариинском театре стартует фестиваль «Прокофьев — наш» к 135-летию со дня рождения композитора. Артисты представят спектакли на музыку Сергея Прокофьева, в том числе редкую оперу «Семен Котко». 23 апреля, в день рождения музыканта, на исторической сцене возобновят показы балета «Каменный цветок».

«Каменный цветок» на музыку маэстро впервые поставили в 1954-м на сцене Большого театра в хореографии Леонида Лавровского. В Мариинке (тогда — Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова) спектакль показали в 1957-м с хореографией Юрия Григоровича. Версию Григоровича уже возобновляли в 2016-м, а на фестивале состоится премьера обновленного варианта. 

Балет по уральским сказам Павла Бажова с декорациями и костюмами Симона Вирсаладзе покажут 23, 24, 25 и 26 апреля. В главных партиях:

  • 23 апреля — Роман Беляков, Екатерина Осмолкина, Виктория Терешкина;
  • 24 апреля — Никита Корнеев, Мария Ширинкина, Надежда Батоева;
  • 25 апреля — Руслан Стенюшкин, Валерия Кузнецова, Оксана Скорик;
  • 26 апреля — Евгений Коновалов, Алиса Баринова, Рената Шакирова.

Начало всех показов «Каменного цветка» в 19:00. Билеты в продаже на сайте театра.

«Любовь к трем апельсинам»
«Любовь к трем апельсинам»

«Обручение в монастыре»
«Обручение в монастыре»

Среди других событий — показы пародийной балетной постановки «Золушка» 17 и 18 апреля, оперы «Любовь к трем апельсинам» (покажут три раза 18 апреля) и «Обручение в монастыре» (два показа 19 апреля). «Семена Котко» в постановке Юрия Александрова представят 23 апреля в Мариинском-2.

29 апреля на исторической сцене прозвучит оперное воплощение романа Достоевского «Игрок». В концертной афише фестиваля — Симфония № 1 (Классическая) и знаменитая сказка «Петя и волк» для чтеца и оркестра (11 апреля).

Подробная афиша фестиваля и билеты доступны на сайте Мариинского театра. Позже «Прокофьев — наш» отправится в Москву.

