Балет «Каменный цветок» вернется в Мариинский театр на фестивале «Прокофьев — наш»

В апреле в Мариинском театре стартует фестиваль «Прокофьев — наш» к 135-летию со дня рождения композитора. Артисты представят спектакли на музыку Сергея Прокофьева, в том числе редкую оперу «Семен Котко». 23 апреля, в день рождения музыканта, на исторической сцене возобновят показы балета «Каменный цветок».

«Каменный цветок» на музыку маэстро впервые поставили в 1954-м на сцене Большого театра в хореографии Леонида Лавровского. В Мариинке (тогда — Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова) спектакль показали в 1957-м с хореографией Юрия Григоровича. Версию Григоровича уже возобновляли в 2016-м, а на фестивале состоится премьера обновленного варианта.

Балет по уральским сказам Павла Бажова с декорациями и костюмами Симона Вирсаладзе покажут 23, 24, 25 и 26 апреля. В главных партиях:

Начало всех показов «Каменного цветка» в 19:00.