Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Балет
  • News
Балет

Поделиться:

Гуанчжоуская акробатическая труппа покажет драму «Лебедь» на новой сцене Мариинского театра

«Балет на плечах» по мотивам китайской постановки «Лебединого озера» привезут в Петербург 1 мая.

1 мая на новой сцене Мариинского театра во второй раз пройдут гастроли Гуанчжоуской акробатической труппы. Китайские артисты вновь представят акробатическую драму «Лебедь», которую показывали в Мариинке в 2024 году.

Постановка объединяет разные исполнительские искусства: драматический театр, европейский балет и особый китайский жанр «балет на плечах». «Лебедь» можно назвать метабалетом: сам сюжет спектакля строится вокруг истории успеха артистки Юй Мэн, которая в 2004 году соединила «балет на плечах» и классическое искусство в своей версии «Лебединого озера».

Гуанчжоуская акробатическая труппа основана в 1959 году. Коллектив сохраняет традиции китайской акробатики, при этом внедряет в свои постановки современный танец, художественную гимнастику и драматический театр.

За последние несколько лет труппа побывала с выступлениями в странах Азии, Африки, Европы, Северной Америки, Латинской Америки и Океании. В 2024 году артисты представили спектакль «Лебедь» в России.

1 мая драму покажут дважды: в 12:00 и 18:00. Билеты в продаже на сайте театра.

6+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: