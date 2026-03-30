Гуанчжоуская акробатическая труппа покажет драму «Лебедь» на новой сцене Мариинского театра

«Балет на плечах» по мотивам китайской постановки «Лебединого озера» привезут в Петербург 1 мая.
Гуанчжоуская акробатическая труппа
1 мая на новой сцене Мариинского театра во второй раз пройдут гастроли Гуанчжоуской акробатической труппы. Китайские артисты вновь представят акробатическую драму «Лебедь», которую показывали в Мариинке в 2024 году.
Постановка объединяет разные исполнительские искусства: драматический театр, европейский балет и особый китайский жанр «балет на плечах». «Лебедь» можно назвать метабалетом: сам сюжет спектакля строится вокруг истории успеха артистки Юй Мэн, которая в 2004 году соединила «балет на плечах» и классическое искусство в своей версии «Лебединого озера».
Гуанчжоуская акробатическая труппа основана в 1959 году. Коллектив сохраняет традиции китайской акробатики, при этом внедряет в свои постановки современный танец, художественную гимнастику и драматический театр.
За последние несколько лет труппа побывала с выступлениями в странах Азии, Африки, Европы, Северной Америки, Латинской Америки и Океании. В 2024 году артисты представили спектакль «Лебедь» в России.
1 мая драму покажут дважды: в 12:00 и 18:00. Билеты в продаже на сайте театра.
6+
