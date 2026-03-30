Гуанчжоуская акробатическая труппа покажет драму «Лебедь» на новой сцене Мариинского театра

1 мая на новой сцене Мариинского театра во второй раз пройдут гастроли Гуанчжоуской акробатической труппы. Китайские артисты вновь представят акробатическую драму «Лебедь», которую показывали в Мариинке в 2024 году.

Постановка объединяет разные исполнительские искусства: драматический театр, европейский балет и особый китайский жанр «балет на плечах». «Лебедь» можно назвать метабалетом: сам сюжет спектакля строится вокруг истории успеха артистки Юй Мэн, которая в 2004 году соединила «балет на плечах» и классическое искусство в своей версии «Лебединого озера».