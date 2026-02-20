Новая сцена Александринского театра и «ГЭС-2» готовят программу о современном танце: в Петербурге проведут спектакль, перформанс и паблик-ток

События состоятся 27 и 28 февраля.
«Слэм в эпоху одиночества»
27 и 28 февраля на Новой сцене Александринского театра пройдут события, посвященные практикам современного танца в России. В программе — открытый разговор кураторов двух культурных институций и две премьеры, созданные вместе с московским Домом культуры «ГЭС-2».
Паблик-ток «Кураторство современного танца»
27 февраля в 18:00, Медиацентр
Встреча посвящена кураторским стратегиям, развитию программ и резиденций. В разговоре примут участие Анастасия Прошутинская, куратор танцевальной программы Дома культуры «ГЭС-2», и Миша Казмирук, куратор программы «Новый танец» в Новой Александринке. К беседе присоединятся участники резиденций «ГЭС-2» Анна Кравченко, Антон Вдовиченко, Илья Манылов, Элина Ковалерова, Ксения Михеева.
Дискуссию будут транслировать онлайн. Регистрацию на встречу откроют позже.
Перформанс «Слэм в эпоху одиночества»
27 февраля в 20:00, Новая сцена. Билеты в продаже
Петербургская премьера перформанса Ильи Манылова и Элины Ковалеровой, созданного для «ГЭС-2». Работа исследует состояние человека в эпоху социальной разобщенности — через физическую интенсивность, столкновение тел и поиск новой формы коллективности. Во втором отделении — моноспектакль Ильи Манылова «Ваня улетел а может растаял» — камерное представление о хрупкости присутствия и границах личной идентичности.
«Нас интересует, может ли тело быть способом восстановления связи, когда привычные социальные механизмы дают сбой», — отмечают авторы перформанса.
Спектакль «Великое здоровье»
28 февраля в 20:00, Новая сцена. Билеты в продаже
Петербургская премьера спектакля Анны Кравченко и Антона Вдовиченко. Постановка продолжает исследование тела как пространства уязвимости и силы. Создатели говорят о здоровье как о состоянии коллективного баланса — физического и социального.
Накануне программы «ГЭС-2», 26 февраля, на Новой сцене Александринского театра выступят Покрас Лампас и SPB Blind Orchestra с перформансом «ПИШУ — СЛЫШУ — ВИЖУ». Мультисенсорная импровизация совместит звук (оркестр играет с завязанными глазами!) и современную каллиграфию.
12+
