Новая сцена Александринского театра и «ГЭС-2» готовят программу о современном танце: в Петербурге проведут спектакль, перформанс и паблик-ток

27 и 28 февраля на Новой сцене Александринского театра пройдут события, посвященные практикам современного танца в России. В программе — открытый разговор кураторов двух культурных институций и две премьеры, созданные вместе с московским Домом культуры «ГЭС-2».

Паблик-ток «Кураторство современного танца»

27 февраля в 18:00, Медиацентр

Встреча посвящена кураторским стратегиям, развитию программ и резиденций. В разговоре примут участие Анастасия Прошутинская, куратор танцевальной программы Дома культуры «ГЭС-2», и Миша Казмирук, куратор программы «Новый танец» в Новой Александринке. К беседе присоединятся участники резиденций «ГЭС-2» Анна Кравченко, Антон Вдовиченко, Илья Манылов, Элина Ковалерова, Ксения Михеева.

Дискуссию будут транслировать онлайн. Регистрацию на встречу откроют позже.

Перформанс «Слэм в эпоху одиночества»

27 февраля в 20:00, Новая сцена. Билеты в продаже

Петербургская премьера перформанса Ильи Манылова и Элины Ковалеровой, созданного для «ГЭС-2». Работа исследует состояние человека в эпоху социальной разобщенности — через физическую интенсивность, столкновение тел и поиск новой формы коллективности. Во втором отделении — моноспектакль Ильи Манылова «Ваня улетел а может растаял» — камерное представление о хрупкости присутствия и границах личной идентичности.

«Нас интересует, может ли тело быть способом восстановления связи, когда привычные социальные механизмы дают сбой», — отмечают авторы перформанса.