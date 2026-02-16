Премьера в Доме Радио! musicAeterna Dance представляет танцевальный спектакль «Землетрясение» на музыку Сергея Рахманинова

20 и 21 марта ансамбль musicAeterna Dance впервые покажет новый спектакль «Землетрясение», созданный вместе с Ю Стромгреном. Хореограф и драматург, киносценарист и сценограф, Ю Стромгрен создал около 200 постановок, которые показывали в 68 странах. Его российский дебют состоялся в Калининграде, и с тех пор он поставил около 20 работ в разных городах страны, включая спектакли для танцевальной компании «Балет Москва» и труппы Московского драматического театра им. А. С. Пушкина.

Место действия его новой постановки — подвал. В нем, несмотря на клубы пыли и неясный грохот снаружи, проводят вечер музыки с танцами. Землетрясение становится привычным фоном жизни, который не может помешать встрече с высоким искусством. Пианистка снимает чехол с концертного рояля, солист разбирает ноты, а в зале собираются обычные люди, готовые потанцевать. Постепенно в традиционный концерт вкрадываются искажения, странности, абсурдные события: маленькое укрытие горстки меломанов распадается на бессвязные фрагменты.

Музыкальный материал спектакля — романсы Сергея Рахманинова.

«Все свои романсы Рахманинов написал до отъезда в Америку. После — ничего. Значит ли это, что романсы указывают на нечто «настоящее», что было утрачено? Все ли мы тоскуем по чему-то "настоящему"? Я не знаю. Я также часто думаю о том, как мы сухи и практичны в жизни, но становимся мягкими и эмоциональными, когда слышим музыку, смотрим фильм, видим танец. Обращаться к искусству — все равно что вспоминать что-то хорошее, когда жизнь трудна. Это не только способ убежать от реальности. Воспоминания о "настоящем" дают надежду на будущее», — говорит Стромгрен.