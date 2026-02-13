Балетные спектакли Приморской сцены Мариинского театра покажут в Петербурге

С 3 по 12 марта на исторической и новой сценах Мариинского театра свои балетные спектакли представит владивостокская труппа. Петербуржцы увидят балеты «Щелкунчик», «Корсар», «Тысяча и одна ночь» и премьеру прошлой осени — постановку «Тщетная предосторожность» на музыку Луи Герольда в хореографии Олега Виноградова.

Тысяча и одна ночь

3, 4, 9 марта / Мариинский-2

Балет появился в репертуаре Приморской сцены Мариинского театра в августе 2020 года. Хореограф спектакля Эльдар Алиев, уроженец Баку, неоднократно обращался к партитуре, но для труппы Приморской сцены создал новую редакцию. В основе пластического языка персонажей — неоклассика, а для точности передачи стилистики Востока с исполнителями работал специалист по восточным танцам. Художник Петр Окунев совместил живописные декорации с видеопроекциями. Основная часть красочных, вручную расшитых костюмов и декораций для спектакля Приморской сцены создана петербургскими мастерами.

Щелкунчик

5, 6, 8 марта / Мариинский театр

Приморская сцена представляет балет Чайковского в хореографии Эльдара Алиева, которая опирается на оригинальный сценарий Мариуса Петипа. В спектакле, который становится триумфом кордебалета, задействована вся труппа.

Корсар

7 марта / Мариинский театр

В центре сюжета — смелый пират Конрад, который готов бросить вызов судьбе ради прекрасной Медоры. Роскошные костюмы, масштабные ансамбли и виртуозная хореография сделали «Корсар» одним из самых зрелищных балетов в репертуаре.

Тщетная предосторожность

11 и 12 марта / Мариинский-2

Премьера на Приморской сцене Мариинского театра состоялась 3 октября 2025 года. «Тщетная предосторожность» — одна из немногих комедий на балетной сцене. Ее создание окутано тайнами и легендами о реальности сюжета и амурных похождениях первого хореографа Жана Доберваля. Героями балета вне принятой традиции стали обычные люди, которые благодаря смекалке и находчивости с блеском выходят из самых невообразимых ситуаций.

