В день рождения Владимира Шклярова Мариинский театр почтит память артиста балетом «Дон Кихот»

9 февраля, в день рождения артиста балета Владимира Шклярова, на исторической сцене Мариинского театра состоится спектакль «Дон Кихот», посвященный памяти премьера, трагически погибшего в ноябре 2024 года. В этот день ему мог бы исполниться 41 год.

Балет «Дон Кихот» появился на сцене Мариинского театра 20 января 1902 года в хореографии Александра Горского. История о несостоявшейся свадьбе богача Камачо (Гамаша) с красавицей Китерией (Китри) хранит голоса первого постановщика балета Мариуса Петипа, Федора Лопухова, в 1923-м сочинившего «в духе фольклора» испанское фанданго, и Нины Анисимовой, в 1946-м добавившей свой цыганский танец. Для солистов балет по мотивам Сервантеса стал планкой виртуозности и примером сценической игры, где даже небольшая роль наполнена юмором.

В постсоветское время партию Базиля в «Дон Кихоте» исполнял премьер балета Мариинского театра Владимир Шкляров. В ночь на 16 ноября 2024 года артист умер в возрасте 39 лет.