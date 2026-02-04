В день рождения Владимира Шклярова Мариинский театр почтит память артиста балетом «Дон Кихот»

Спектакль покажут 9 февраля на исторической сцене.
9 февраля, в день рождения артиста балета Владимира Шклярова, на исторической сцене Мариинского театра состоится спектакль «Дон Кихот», посвященный памяти премьера, трагически погибшего в ноябре 2024 года. В этот день ему мог бы исполниться 41 год.
Балет «Дон Кихот» появился на сцене Мариинского театра 20 января 1902 года в хореографии Александра Горского. История о несостоявшейся свадьбе богача Камачо (Гамаша) с красавицей Китерией (Китри) хранит голоса первого постановщика балета Мариуса Петипа, Федора Лопухова, в 1923-м сочинившего «в духе фольклора» испанское фанданго, и Нины Анисимовой, в 1946-м добавившей свой цыганский танец. Для солистов балет по мотивам Сервантеса стал планкой виртуозности и примером сценической игры, где даже небольшая роль наполнена юмором.
В постсоветское время партию Базиля в «Дон Кихоте» исполнял премьер балета Мариинского театра Владимир Шкляров. В ночь на 16 ноября 2024 года артист умер в возрасте 39 лет.
Шкляров служил в театре с 2003 года, после окончания Академии русского балета имени Вагановой. Восемь лет спустя получил статус премьера. Артист исполнял партии графа Альберта, Жана де Бриена, Зигфрида, Дезире, Ромео. Бунтарский дух танцора проявился в образах Хулигана, Джокера, Ивана-дурака.
В феврале 2025 года Мариинский театр провел первый вечер памяти экс-премьера «Магия Владимира Шклярова». Программу открыл третий акт балета «Спящая красавица» Петра Чайковского в редакции Сергея Вихарева, во втором отделении представили гала-программу с участием солистов Большого и Мариинского театров, а в финале показали культовую сцену «В царстве теней» из балета «Баядерка» Людвига Минкуса. Помимо балетной программы, в Белом фойе исторической сцены работала фотовыставка, посвященная сценической жизни премьера, а также многообразию его ролей — от романтических принцев до дерзких героев.
В предстоящем балете партию Базиля исполнит восходящая звезда мариинской труппы Алексей Ороховски. В главных ролях — Виктория Терешкина (Китри) и Екатерина Кондаурова (Уличная танцовщица), много лет танцевавшие с Шкляровым. За дирижерским пультом — Арсений Шупляков.
Спектакль состоится 9 февраля в 19:00. Билеты в продаже на сайте театра.
